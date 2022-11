Un subprocurador es denunciado por su expareja por violencia psicológica

El subprocurador de Supervisión e Intervención, Kaleff Clemor, fue denunciado por su expareja Lorena B. por el delito de violencia psicológica ante una serie de presuntas amenazas y hostigamiento que sufrió tras haber terminado la relación.

Fuente: erbol.com.bo

La querella fue presentada en pasadas horas ante la Fiscalía donde se presentaron los indicios y las pruebas en contra del funcionario dependiente de la Procuraduría General del Estado.

Lorena B. informó que desde 2007 comenzó la relación con Clemor hasta 2018, sin embargo, aseguró que todo cambio desde 2017 cuando la relación se volvió “tóxica” y comenzaron las agresiones hasta la actualidad.

“Yo no quería aceptarlo cuando él me imponía violencia sexual cuando yo trabajaba en su oficina, yo lo obvie porque éranos novios y lo quería aceptar como algo normal, pero no era algo normal, desde ahí que yo quise romper esa relación”, explicó

Además de la violencia psicológica denunció que también sufrió violencia sexual. Incluso dijo que hubo amenazas y hostigamiento a través de terceras personas como abogados para amedrentarla y buscar humillarla.

Las agresiones fueron sistemáticas, remarcó Lorena B.

Este medio intentó comunicarse con la autoridad denunciada para conocer su versión de lo ocurrido, sin embargo, no respondió las llamadas. Desde el área de Comunicación de la Procuraduría informaron que se emitirá un pronunciamiento, pero hasta el cierre de esta nota, no se obtuvo una respuesta.