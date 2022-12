Ajedrez: Ticona se consagra campeón del Sudamericano Sub-20

Con solo 14 años fue el mejor del torneo que se disputó en Santa Cruz. Con su corona también obtuvo el título de Maestro Internacional y una norma de Gran Maestro

Fuente: FEDERACIÓN BOLIVIANA DE AJEDREZ

El ajedrecista cochabambino Licael Ticona se consagró campeón del XVII Sudamericano Sub-20 que se realizó en Santa Cruz, donde también obtuvo el título de Maestro Internacional (MI) y una norma de Gran Maestro (GM) con tan solo 14 años.

El título de MI estaba como premio solo para los campeones del certamen internacional y con Ticona Bolivia ya cuenta con tres pensadores que ostentan ese grado. Los otros dos son los cruceños José Gemy y Jhonny Cueto.

‘Sueño cumplido’

“Me siento muy feliz. Es un sueño cumplido, no pensaba que iba a lograrlo, aún no me lo puedo creer que tengo este nuevo título”, sostuvo el joven ajedrecista.

“El torneo fue muy complicado, hubo jugadores realmente fuertes, cada partida importaba, cada punto y en la última ronda empatamos tres personas”, agregó.

Este fue un buen año para Ticona porque a principios de este mes recibió el título de Maestro Fide (MF), además se consagró campeón en Sub-15 del Panamericano Escolar que se disputó igual en Santa Cruz, se llevó el oro en Sub-14 del Festival Sudamericano de la Juventud que se disputó en Guayaquil, Ecuador, y también obtuvo la presea de plata en Sub-14 del Festival Panamericano de la Juventud que se realizó en Montevideo, Uruguay.

Con todos estos títulos obtenidos a tan corta edad tiene claro su siguiente objetivo: “Quiero ser Gran Maestro y llegar a la élite del ajedrez, participar en la Olimpiada Mundial”.

Para ser GM debe conseguir tres normas, de las cuales ya tiene uno gracias al Sudamericano, y tener más de 2500 puntos Elo Fide.

El torneo

Durante seis días el Yotaú All Suites Hotel recibió el torneo con la presencia de 49 pensadores (29 varones y 20 damas) que representaron a: Brasil, Argentina, Paraguay, Perú, Uruguay y Bolivia. Por el país hubo 24 participantes.

La modalidad de competencia fue de 9 rondas de 90 segundos más 30 segundos de incremento por jugada.

Ticona fue uno de los tres mejores en la rama masculina porque hubo un triple empate por el primer puesto a 6,5 puntos.

Aparte del representante nacional también llegaron a ese sitial el brasileño Nathan Filgueiras e Iván Soriano, quienes también recibieron el título de MI.

El sistema de desempate entró en acción por la igualdad en el primer lugar y el boliviano salió beneficiado.

Ticona cosechó su puntaje gracias a 5 triunfos, 3 empates y una derrota.

Ganó a los MF Jhoan Mollo (de Bolivia) y Henry Vásquez (Perú); a los bolivianos René Claure y Maveric Mayta, además del incaico Fabián Reyes. Hizo tablas con el Candidato a Maestro (CM) paraguayo Juan Melian, el también paraguayo Marcos Miranda y el peruano Leonardo Cahuapaza. Su única derrota fue ante el MF incaico Iván Soriano.

En la rama femenina la ganadora fue la argentina Candela Francisco con 8 puntos y también se convirtió en Maestra Internacional (WIM por sus siglas en inglés) y recibió una norma de WGM.

La plata y el bronce fueron para las Maestras Fide (WFM) peruanas Kate Bravo y Fiorella Contreras (las dos con 7).

La mejor boliviana fue Esther Moscoso con su sexto puesto gracias a sus 5 unidades.

Blitz

El jueves se llevó adelante el Sudamericano Blitz (partidas rápidas). Los varones compitieron a 9 rondas y las mujeres a 7.

El MF peruano Iván Soriano ganó el oro (7,5), escoltado por los bolivianos René Claure y el MI Ticona (6).

Las hermanas paraguayas Renata y Fiorella Mayeregger obtuvieron el oro y plata, respectivamente, con 5 puntos; el bronce se lo quedó la nacional Nicole Mollo (4,5).