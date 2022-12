Áñez desafía a Evo: que se someta a un juicio de responsabilidades

“Ya habían decidido (las familiares de las víctimas) bloquear caminos. La semana pasada me reuní con su representante y les dije que después de que pasen la Navidad y el Año Nuevo nos vamos a movilizar. Hay hijos de 18 y 19 años sin papá y no pueden estudiar ahora, hay heridos. Ya no es una cuestión humanitaria, ahora, se necesita justicia”, dijo Morales en su programa dominical en Kawsachun Coca.