Arias le dice a los concejales de su bancada que tienen la libertad de renunciar

El alcalde admitió que hay discrepancias en su alianza política, pero existen mecanismos para solucionar las mismas.

Fuente: Red Uno

El alcalde de La Paz, Iván Arias, se dirigió a los concejales de su bancada y les dijo que “tienen toda la libertad de renunciar” y que sus curules en el Concejo Municipal corresponden a la alianza Por el Bien Común – Somos Pueblo.

“Lo que quiero decir es que ellos forman parte de una alianza y los curules son de la alianza, tienen toda la libertad de renunciar; ellos han venido, han rogado, han jurado lealtad a esta alianza, nadie les ha obligado a venir, nadie los ha buscado y si quieren y no están de acuerdo, tienen todo el derecho de renunciar y tener el coraje de decir ‘ya no creo y me voy”, dijo.

Estas declaraciones surgen a raíz de la polémica y las acusaciones que surgieron por la Ordenanza Municipal 046 sobre construcciones irrestrictas que fue promulgada, días más tarde abrogada.

El alcalde admitió que hay discrepancias en su alianza política, pero existen mecanismos para solucionar las mismas.