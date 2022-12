Beñat San José confía, no habla de indisciplina

Beñat San José echó tierra y prefiere dar vuelta la página al tema indisciplina, que fue una constante en el primer plantel del club Bolívar en el último semestre. El técnico español que acaba de sumir la Academia prefiere no referirse a esos temas y poner las reglas claras a partir de hoy cuando el equipo inicie su pretemporada de cara a los torneos del 2023.

“Del pasado no voy a hablar nada porque no me corresponde, no sé cómo

sería, pero yo creo en los jugadores porque sé que tienen la pasión de jugar al fútbol, de evolucionar como jugadores y ganar títulos”, subrayó San José. El presidente de Bolívar, Marcelo Claure, fue uno de los más críticos al mal comportamiento que tuvieron sus jugadores y a la falta de autoridad del anterior técnico el brasileño Antonio Carlos Zago.

En su momento, Claure sostuvo que “había ciertas cosas que no me gustaba en esta última gestión en el tema disciplina, para mí no solo es ganar un campeonato, es ganarlo y ser también disciplinados y no me ha gustado lo que he visto en algunos jugadores”, advirtió.

El nuevo estratega de los celestes, dio un voto de confianza a la plantilla que dirigirá para el próximo año y agregó que, “si uno no tiene disciplina en su trabajo, no consigue las metas, tan sencillo como eso”, admitió el vasco.

Ayer por la tarde, el presidente de Bolívar, Marcelo Claure, confirmó lo que Campeones había mencionado días atrás, Carlos Lampe será el nuevo golero celeste.

Para hoy, los celestes tienen previsto comenzar su tarea en su complejo de la zona de Ananta (10:00). Del equipo que jugó el torneo Clausura, ya no estarán César Martins, Francisco da Costa, Pablo Lima, Alberto Guitián y Javier Rojas.