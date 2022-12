Carmen Almendras: “Sostengo que debe existir un servicio diplomático institucionalizado”

La exvicecanciller Carmen Almendras considera que se deberían nombrar a personas idóneas para los cargos diplomáticos. Y opina que la defensa de los derechos humanos no debe tener doble estándar.

Fuente: paginasiete.bo

En cuanto al caso particular que me pregunta, se trata de un confuso incidente que ha trascendido a nivel internacional, a pocos días de que el presidente Luis Arce propusiera en la Asamblea General de Naciones Unidas la declaratoria del decenio de la despatriarcalización a nivel mundial. Cuando se difundió la noticia, me expresé por redes sociales rechazando las desafortunadas declaraciones por considerarlas contrarias a la Constitución y a los instrumentos internacionales ratificados por el país; no obstante, unos días después, el medio rectificó la noticia, sin que haya sido zanjado el asunto por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La defensa de los derechos humanos no admite un doble estándar, no se puede estar de acuerdo en unos casos y no en otros. Constituye un alto desafío de coherencia para los Estados que los enarbolan como parte de las prioridades de sus políticas internas y de sus políticas exteriores.

La promoción y protección de los derechos humanos son objetivos fundamentales y constituyen los principios rectores de las Naciones Unidas, en consecuencia, no corresponde que ninguna potencia mundial se arrogue la vigilancia unilateral de los mismos, ni la imposición de sanciones unilaterales.

¿Usted cree que debe existir un servicio diplomático de carrera o cualquier persona, sin importar su formación, puede acceder a un cargo de embajador? Se lo pregunto porque los últimos días se ha abierto un debate sobre el posible nombramiento de la exdiputada Lidya Patty como embajadora.

Sostengo que debe existir un servicio diplomático institucionalizado. Desde el 2006, se presentaron algunas propuestas para que la alta y delicada responsabilidad de representación del Estado, cuente con formación especializada, incorporando en su escalafón a profesionales de distintos ámbitos, desterrando una selección elitista, sin embargo, no se ha llegado a concretar dicha institucionalización.

Por cierto, la carrera diplomática está instituida por la ley 465, de 19 de diciembre de 2013, en sus escalafones diplomático y administrativo, quedando pendiente su reglamentación para hacerse efectiva.

Según el inciso 3 del artículo de la ley 465, como requisitos para el ingreso y desempeño de funciones públicas en el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros, se debe vencer concurso de méritos, examen de competencia, o haber recibido invitación expresa del Canciller por su condición profesional, personalidad, experticia o técnica de reconocida trayectoria o compromiso social, es decir que cualquier ciudadana o ciudadano boliviano podría ser incorporado. Dicho esto, las designaciones debieran recaer en personas idóneas, no obstante, no siempre ha sido esa la pauta de actuación de muchos gobiernos a lo largo de nuestra historia. Los nombramientos tendrían que aportar al fortalecimiento de los lazos bilaterales, no polemizarlos de partida.

Sabemos que usted está comprometida con la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Cómo ha visto la política de despatriarcalización del gobierno de Arce?

Parto valorando que se haya destinado un año de la agenda pública del país a un asunto que está relacionado con una multidimensionalidad de factores que reproducen la opresión hacia las mujeres. La labor de la comisión interinstitucional conformada para identificar y buscar sanciones por la otorgación de libertad de feminicidas y violadores sentenciados, así como el proyecto para modificar la ley 348, son dos señales de los avances; no obstante, para que un concepto de política pública sea comprensible, asumido y exigible por la ciudadanía en general, debe expresarse en contenidos claros y resultados concretos.

De seguro que las normas jurídicas contribuyen a los objetivos de igualdad, emancipación, empoderamiento y ejercicio pleno de las mujeres, empero el mayor desafío se encuentra en su implementación.

Hubiese sido deseable que durante este año Bolivia ratifique el Convenio 190 de la OIT, que reconoce el derecho de toda persona a un mundo laboral libre de violencia y acoso, de manera particular por razones de género y, por otro lado, que se haya revertido la presencia tan reducida de mujeres al interior del gabinete ministerial.

¿Qué se debe hacer desde el Estado para reducir los índices de violencia hacia las mujeres?

Este es un asunto que debe interpelarnos en extremo. Estadísticas oficiales del Ministerio Público, dan a conocer que cada día 140 mujeres son afectadas por la violencia machista y que cada 4 días una mujer muere en Bolivia víctima de la mano feminicida. Estos datos nos colocan en el cuarto lugar en los índices más altos de feminicidio en América Latina, según el Sistema de las Naciones Unidas en nuestro país.

Dentro de una amplitud de respuestas que requiere el combate de este flagelo social y de forma complementaria a lo que se viene implementando, sería recomendable renovar la propuesta que realizó el 2019 el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización, de sostener un gran pacto nacional, por el cual toda la institucionalidad del Estado boliviano, a nivel central, departamental y municipal, promoviendo alianzas público privadas, se comprometan en la aplicación de políticas efectivas de prevención, de sanción y de atención a las víctimas. En ese contexto, se propuso analizar la posibilidad de asignar un porcentaje del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), no para alimentar burocracias, sino para integrar servicios de atención expedita a las víctimas, así como políticas de prevención.