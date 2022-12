Conoce a Juliana Terán, la adolescente que descubrió el asteroide GX13

Juliana piensa estudiar Medicina Forense o alguna carrera relacionada a su pasión por los asteroides dijo a la ANF

Juliana Terán. Foto: Ludving Cano

Fuente: ANF

La Paz.- Juliana Terán a sus cortos 15 años es la expresión de la dedicación y el esfuerzo, es una emprendedora que descubrió el asteroide GX13, lo que le llevó a recibir un reconocimiento de la Administración Nacional de Aeronáutica (NASA).

Juliana Lely, nació un 18 de julio de ahí viene su nombre, significa Flor de Julio anota su mamá orgullosa de la hija que esta semana apareció en los titulares de los medios de comunicación por el reconocimiento de la NASA.

Nacida en Potosí, estudia en la unidad educativa privada María Auxiliadora. Tiene tres hermanos, los mayores son mellizos Alejandra y Jorge y el menor Paul; sus papás Sandra Flores y Bony Terán. La familia está colmada de felicidad.

Esta semana, Bolivian Asteroid Search Campaign en su cuenta de Facebook informó ¡Estudiante boliviana descubrió un asteroide!

Juliana Terán, de la Unidad Educativa Privada María Auxiliadora (Potosí) fue reconocida como descubridora del asteroide 2022 GX13, luego de haber participado en la campaña de búsqueda de asteroides Marzo-Abril 2022”, se lee en el mensaje.

La noticia fue una sorpresa, pero un grato regalo al esfuerzo que había depositado en la búsqueda del asteroide porque fueron noches sin dormir para no descuidar sus estudios y para continuar con la campaña.

Los profesores la capacitaron y alentaron, dice que su respaldo fue muy importante antes y a lo largo de la campaña. Sus amigos fueron un equilibrio que le ayudó a combatir el estrés, contó que hubo momentos que se la pasaba “llorando”, pero que sus compañeros le tendieron la mano para seguir adelante en el colegio y en la campaña.

“Todo era nuevo para mí, no sabía del programa que usaban. Mi profesor Yesid Barberi y el profesor Dennis Plaza me apoyaron. Me tomó mucho tiempo, porque para analizar cada set tenía que hacer un Zoom extremo para ver cada detalle de las fotos que nos enviaban de Miami, incluso hubo noches que no dormía porque tenía que balancear el colegio con la campaña. Se me dificultaba, pero ¡lo logre!”, exclama Juliana en una entrevista con ANF.

La recompensa fue el reconocimiento “Cuando me dijeron que logre un descubrimiento, fui con mi mamá, le conté, fue muy inesperado, sabia de un descubrimiento preliminar, pero no creí que era el mío, pero luego lo confirmaron y eso me enorgullece, porque una potosina… no me lo esperaba”, lo dice orgullosa del logro.

Aunque le falta un par de años para el bachillerato, la adolescente empieza a barajar las carreras que le motivan, por ejemplo, Medicina Forense o quizás alguna que le lleve a seguir su pasión por los asteroides. Por ahora sus materias favoritas en el colegio son Física y Biología.

La NASA impulsa la identificación o búsqueda de asteroides. A través de un sistema de seguimiento de la NASA ya puede realizar búsquedas en todo el cielo. ¿Pero por qué es importante encontrar asteroides? Especialmente para evitar que choquen con la Tierra.

“Una parte importante de la defensa planetaria es encontrar asteroides antes de que nos encuentren a nosotros, para que, si fuese necesario, podamos atraparlos antes de que nos atrapen a nosotros”, dijo Kelly Fast, Gerente del Near-Earth Object Observations Program de la Planetary Defense Coordination Office de la NASA, en su portal web.

Juliana no es la primera boliviana que encontró un asteroide, pero si la única de este año, otros también lo han hecho a lo largo de los últimos años. La Campaña de Búsqueda de Asteroides (ABASC, por sus siglas en inglés), proyecto que es parte de la International Astronomical Search Collaboration (IASC), programa de Estados Unidos financiado por la NASA, es una de las impulsoras de esta actividad.

Juliana quiere a los animales y le gusta leer sobre historia

Pero no todo es estudio, cuida a sus mascotas, tiene un gato y una perrita “Me encantan los animales, tengo un gato, Michu, tengo una perrita que se llama Hana y otro perrito que falleció, se llamaba mancha. Mi perrita la tengo desde el 2018 y mi gatito lo tengo desde el 2019”, cuenta.

Además, le gusta la lectura, en especial sobre historia de la Segunda Guerra Mundial, “El que me ha gustado hasta ahora, es el libro el Cazador de Auschwitz (de nazis). Es muy bonito”, comentó, dijo que le impacto el relato de los campos de concentración y la situación de los prisioneros por sobrevivir.

En sus tiempos de esparcimiento comparte con sus hermanos viendo películas; pero también le gusta tener amigos y amigas con las que procura pasar tiempo, entre ellos está Nicol Iraola, Jefferson Rodríguez, Gabriel Villca, Cristofer Silva y Samuel. Su amistad también se ha reforzado en torno a los estudios.

“No tengo dificultad con ellos, aportan tienen ideas. En las actividades del colegio también trato de destacar y ellos ayudan mucho, además cuando no hay clases vamos a jugar wally, salimos a pasear”, cuenta Juliana.

Está convencida que los sueños se pueden conquistar y para ella el 2023 es importante porque seguirá ese camino que ha emprendido desarrollando sus iniciativas.

El próximo miércoles, el Consejo Municipal de Potosí le otorgará un reconocimiento por haber descubierto el asteroide GX13.

Para Sandra, su mamá, la mención de la NASA es un incentivo para que siga adelante, dice a la ANF que desde pequeña fue muy activa y dedicada a sus estudios, por eso da gracias a Dios. “Primero dar gracias a Dios por la hija que me dio, siempre la quiero mucho y la voy a apoyar en las decisiones que vaya tomando.

/LV/NVG/