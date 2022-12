Dirigente reclama al Gobierno porque no ha resuelto el bajo precio de la coca

El dirigente dijo que es necesario realizar una «profunda evaluación» de la gestión de Arce, y dijo que debe compararse con la de Evo Morales.

Fuente: ANF

El dirigente de la Federación Única de Centrales Unidas Vicente Choque reclamó al gobierno de Luis Arce por no solucionar la baja en el precio de la hoja de coca, aseguró que esta situación no va a cambiar mientras siga Eduardo Del Castillo como ministro de Gobierno.

El dirigente dijo que algunos socios echan la culpa a la organización, pero que, pese a las reuniones con el Gobierno para abordar el asunto, pero éste no ha podido “solucionar el tema de la coca”, sostuvo en relación con los precios bajos del producto.

«Cuántas veces nos hemos reunido con el Gobierno central, son decisiones políticas, pero hasta ahora no nos puede solucionar el tema de coca», afirmó Choque.

Acotó que “mientras el ministro de Gobierno no salga (del puesto) va a ser difícil que suba (el precio) la hoja de coca”, pero detalló que no es porque no se pueda “todo se puede políticamente, está en sus manos de ellos, pero ellos quieren castigar a la región del Trópico de Cochabamba para eliminarnos políticamente”, sostuvo.

Insistió que el objetivo sería que se peleen entre los socios que no vayan a las concentraciones porque no hay dinero para que se movilicen. “Eso han calculado, por eso no sube la coca y no va a subir”, reiteró.

Choque también planteó la necesidad de hacer una “profunda evaluación” al gobierno de Luis Arce y comparar su gestión con la administración de Evo Morales, que en su opinión en dos años ya había solucionado varios problemas ni bien entró al Gobierno en 2006.

Manifestó que Morales recibió el Estado prácticamente “descuartizado”, pero que en los 14 años logró levantar de manera próspera la economía, “ahora tenemos que hacer la comparación con el hermano Lucho (Luis Arce). Ya está más de dos años, ¿Qué está pasando ahora?” cuestionó.

“Hay que hacer una evaluación” a la actual gestión de gobierno reiteró el dirigente y demandó a las autoridades resolver varios problemas que todavía están latentes, según declaró en radio Kawsachun coca