El MAS, la Alcaldía tarijeña y sus exaliados le piden a Rodrigo Paz “no distraer” la atención

Gabriel Morales E./Bolinfo/Tarija

Fuente: elPeriódico

Luego de que el senador y exalcalde de Tarija, Rodrigo Paz Pereira, afirmara que existe una alianza entre el Movimiento Al Socialismo (MAS) y la Alcaldía, actores de ambos bandos salieron a la palestra para desmentir tal aseveración y, por el contrario, pedirle al legislador que no trate de “desviar la atención” de los procesos judiciales que enfrenta por proyectos impulsados durante su gestión, como Ciudad Inteligente y el puente 4 de Julio.

“Estas imputaciones lo están haciendo reaccionar y tratar de desvincular una responsabilidad que tiene, a través de esta clase de comentarios. El municipio es el que ha hecho la denuncia (sobre Ciudad Inteligente) y tiene que facilitar toda la información, Rodrigo Paz lo único que está haciendo es ocultar algo que todos saben, está a la vista, el puente 4 de Julio es una mamada millonaria, la Fiscalía ya determinará responsabilidades y Ciudad Inteligente, 6 o 7 años que no funcionan las cámaras”, dijo al respecto el jefe de bancada del MAS en la Asamblea Departamental, José Yucra Paredes.

En ese orden, el legislador manifestó que no hay ningún acuerdo político y la Alcaldía tiene como primera autoridad a Johnny Torres, quien forma parte de una alianza con Unidos.

“Más tarde que temprano, Rodrigo Paz va a tener que pagar ante la justicia. El daño económico es muy grande y, si no devuelve el daño económico, tendrá que ir a la cárcel”, advirtió.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano de la Alcaldía, Waldo Flores, retrucó y puso en duda cómo Paz llegó a ser segundo vicepresidente del Senado.

“Nadie es vicepresidente de Senadores si no tiene un acuerdo con el Gobierno, un exalcalde como Rodrigo Paz que no tiene ningún juicio hecho por el MAS ahorita”, complementó.

Flores recordó que el alcalde municipal, Johnny Torres, enfrentó cinco procesos por su participación en movilizaciones y paros cívicos, algo que a su modo de ver es suficiente para darse cuenta que no hay acuerdo alguno.

“Cinco juicios hechos por el MAS y, todavía, don Rodrigo Paz tiene el atrevimiento de decir que hay una alianza. No mienta a la población, no desinforme, él quiere desviar la atención para no explicar sus obras”, acotó.

El exconcejal y también alcalde interino, Alfonso Lema, le recomendó al senador no “distraer” ni llevar al escenario político esta situación, entendiendo que se está involucrando a otra gente.

“Hay una inversión importante, cerca de Bs 50 millones que ha desarrollado un componente, que es el de las cámaras de seguridad y habían otros para los cuales hay que hacer gestiones y buscar mecanismos para cumplir con el objetivo inicial”, indicó.

Así también recordó que Ciudad Inteligente se cerró con recepción definitiva en septiembre del año 2019, mientras que Paz dejó la Alcaldía el 2020.

“Yo no asumí la Alcaldía porque la hayamos buscado ni porque él haya querido, sino que renunció y ante la renuncia entramos a la Alcaldía con la responsabilidad que teníamos en ese momento para actuar en todos los ámbitos, a pesar de no haber tenido un proceso de transición, no recibimos el despacho municipal, a diferencia de cuando entregamos nosotros”, apuntó.

Los DATOS

La municipalidad invirtió más de Bs 50 millones en Ciudad Inteligente El puente 4 de Julio tiene un costo total de aproximadamente Bs 75 millones Rodrigo Paz apuntó al MAS y a la Alcaldía de hacer una alianza en su contra