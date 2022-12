En medio del escándalo, los Globos de Oro se preparan para anunciar nominaciones

El anuncio de la 80° ceremonia se realizará este lunes. Los premios se transmitirán el 10 de enero, con el comediante Jerrod Carmichael como anfitrión

Después de que el escándalo y el boicot hundieron a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y sacaron de la televisión la transmisión de los Globos de Oro durante un año, los premios anuales de cine y la TV anunciarán las nominaciones este lunes.

El horario estipulado es las 8:35 am hora del este de los Estados Unidos (13:35 GMT) con George y Mayan Lopez como conductores, quienes leerán a los nominados en el programa “Today” de NBC. La entrega de los premios se transmitirá el 10 de enero, con el comediante Jerrod Carmichael como anfitrión.

El espectáculo de este año podría ser decisivo para la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, la organización que organiza los Globos. Una investigación de Los Angeles Times a principios de 2021 descubrió que el grupo no tenía miembros negros, una revelación agravada por otras acusaciones de irregularidades éticas. Muchas estrellas y estudios dijeron que boicotearían el programa. Tom Cruise devolvió sus tres Globos.

Con las estrellas de Hollywood rechazando los Globos, NBC canceló el año pasado la transmisión que habría tenido lugar en enero. En cambio, los Globos de Oro se llevaron a cabo en silencio en un salón de baile del Beverly Hilton sin la asistencia de ninguna estrella. Los ganadores fueron anunciados en Twitter.

Ahora, los Globos están tratando de montar un regreso. La pregunta más importante en torno a las nominaciones del lunes no es quién será nominado sino cómo responderá Hollywood. ¿Seguirán las habituales declaraciones de prensa y celebraciones en las redes sociales? ¿O muchos tomarán la iniciativa de Brendan Fraser, un probable nominado este año por su actuación en “The Whale”, quien dijo que no asistirá.

Brendan Fraser denunció que fue tocado inapropiadamente por uno de los miembros de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood y no asistirá a los premios. REUTERS/Andrew Kelly

En 2018, Fraser dijo que Philip Berk, miembro de la HFPA desde hace mucho tiempo y expresidente de la organización, lo manoseó en un evento en 2003. La HFPA descubrió que Berk “tocó inapropiadamente” a Fraser, pero que “tenía la intención de ser tomado como una broma y no como un avance sexual”.

“Es por la historia que tengo con ellos”, dijo Fraser a GQ el mes pasado, explicando por qué no asistiría. Y “mi madre no crió a un hipócrita. Puedes llamarme muchas cosas, pero no eso”.

Durante el último año y medio, la HFPA ha renovado su membresía y ha promulgado reformas diseñadas para reducir el comportamiento poco ético. El grupo agregó nuevos miembros, incluidos seis miembros negros con derecho a voto.

Al traer de vuelta los Globos al aire, NBC elogió a la HFPA por sus reformas en curso, pero también modificó su contrato. La cadena transmitirá el programa de 2023 en un contrato de un año. También cambió la transmisión a un martes, en lugar de la posición anterior del domingo por la noche de los Globos.

Conocidos por su transmisión llena de alcohol y celebridades, los Globos se han clasificado durante mucho tiempo como uno de los programas en vivo no deportivos más vistos del año. Pero los índices de audiencia, como ha ocurrido con la mayoría de las entregas de premios, han bajado para los Globos en los últimos años. El programa de 2021, realizado en medio de la pandemia, fue visto por 6,9 millones, frente a los 18 millones del año anterior.

Esta imagen del folleto publicada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) muestra (desde la izquierda) al director ejecutivo de la Casa Dorada Jeremy Tran, vicepresidente de comunicaciones y entretenimiento y medios de noticias de RespectAbility Lauren Appelbaum, vicepresidente sénior de la oficina de Hollywood de la NAACP Kyle Bowser, presidente de la HFPA Helen Hoehne, el Director de Diversidad de la HFPA, Neil Phillips, y Bird Runningwater de IllumiNative hablando en el escenario durante la 79.ª entrega anual de los Globos de Oro en The Beverly Hilton el 9 de enero de 2022 en Beverly Hills, California. (Foto de Emma McIntyre / HFPA / AFP)

La HFPA también vendió los Globos a principios de este año a Eldridge Industries de Todd Boehly, que la convirtió de una organización sin fines de lucro a una empresa con fines de lucro. La firma también es propietaria de Dick Clark Productions, que produce los Globos, y el hogar de toda la vida del programa de premios, el Beverly Hilton en Los Ángeles.

Para los estudios de Hollywood, los Globos pueden ser una herramienta de marketing útil que ayuda a atraer audiencias a los candidatos a los premios antes de los Premios de la Academia, que este año se llevarán a cabo el 12 de marzo. El año pasado, ningún otro organismo de premios surgió como reemplazo de los Globos. Y con la modesta venta de boletos hasta el momento para muchos de los dramas más aclamados del otoño, algunos en la industria seguramente esperarán que los Globos recuperen su brillo anterior.

Este año, algunos de los favoritos incluyen la aventura del metaverso “Everything Everywhere all at Once”, la autobiográfica de Steven Spielberg “The Fabelmans” y el drama de amigos enemistados de Martin McDonagh “The Banshees of Inisherin”. El mayor éxito de taquilla del año, “Top Gun: Maverick”, también podría estar en la lista. ¿Podría Cruise volver a ser nominado?

(con información de AP)