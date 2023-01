En su último mensaje del año, Zelensky advirtió que “nadie perdonará a Rusia por el terror que causa en Ucrania”

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, emitió este sábado su último mensaje del año, en el que lamentó los hechos sucedidos durante los últimos meses en el país a raíz de la ofensiva lanzada por Rusia y aseguró que “nadie en el mundo perdonará” este “terror”.

“El Estado terrorista no será perdonado. Y quienes han ordenado estos ataques y quienes los han perpetrado no recibirán perdón”, pronunció en el mensaje. También enfatizó en la naturaleza inhumana de estos ataques y subrayó que se trata de “misiles contra personas”.

Aunque “se llaman cristianos”, están “siguiendo al diablo”, agregó el mandatario ya que, a su juicio, el conflicto deriva únicamente de “una persona intentando seguir en el poder hasta el fin de su vida”, en referencia a Vladimir Putin.

Zelensky apuntó contra Putin, a quien señaló como “una persona intentando seguir en el poder hasta el fin de su vida” (REUTERS)

Es por ello que apeló de manera directa a la población rusa y les dijo: “Su líder quiere hacer ver que las tropas lo apoyan pero sólo se esconde detrás de ellas. Se esconde y quema su país y su futuro”.

Wish for miracles? 🇺🇦 create them themselves.

Want faith, hope? Both have been in the army for a long time.

Want light? It's in each of us.

Today it's only one wish.

It'll come true not by a miracle, but our work. Fight. Mutual aid. Humanity.

Happy New Year! Year of our victory pic.twitter.com/rwiZqdOT4c

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 31, 2022