Evo Morales festejará la victoria de 2005 y niegan campaña

Morales recorre todo el país hablando de los éxitos de sus medidas. Ven que Luis Arce podría ser un adversario para 2025. La pugna se desata en el territorio

Karem Mendoza

Fuente: El Deber

En medio de las peleas internas del MAS, la dirección nacional del partido azul se reunirá este 18 de diciembre en Sacaba para rememorar la victoria de Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera, en 2005. El vicepresidente oficialista, Gerardo García, niega que se trate del inicio de una campaña electoral a favor del líder cocalero, pero admite que en el último tiempo no pudieron evitar que los militantes lo vean como candidato para el 2025.

“Solo es un festejo, no se trata de campaña ni nada de eso. La gente sí se adelanta y no podemos evitarlo. El hermano Evo ha dicho que no es momento y que no lo quemen, pero no se puede hacer nada porque la gente se dispara y se pronuncia luego de lo que ha estado haciendo el hermano Lucho”, dijo el dirigente en contacto con este medio.

Sobre la polera con la frase “Evo bicentenario 2025” que lucía García en un ampliado en Caranavi, el vicepresidente masista explicó que fue un obsequio que le hicieron en Pando y que solo lo usó durante el encuentro donde habló de la división en el Legislativo.

Este domingo se avecina una concentración masista donde el protagonista será Morales, quien recordará la victoria del oficialismo en 2005. El 18 de diciembre, desde 2016, el Gobierno declaró “Día de la revolución democrática y cultural”, porque en esa fecha Morales y García ganaron las elecciones generales con el 54%, hecho que, según el cocalero, marcó el “inicio de la revolución y la conciencia del pueblo boliviano”.

Luego de participar del ampliado en Caracollo, Evo invitó a todos sus militantes “a bailar y a festejar la revolución democrática cultural” en Sacaba.

Es inevitable no ver a Morales como candidato porque, incluso, cuando se encontraba en Argentina intentó ser postulante a la Presidencia como reveló el exsenador Omar Aguilar. Cuando este sueño se vio frustrado también intentó ser legislador por Cochabamba, pero el Tribunal Supremo Electoral lo impidió.

En agosto se constituyó la primera proclamación del expresidente, bajo la frase “Evo candidato del Bicentenario de Bolivia 2025”, a la cabeza del polémico candidato a la Gobernación de Santa Cruz y exembajador de Paraguay Mario Cronenbold.

“Nosotros tenemos nuestro candidato. Nuestro candidato bicentenario 2025 se llama Evo Morales, sin vueltas. Nosotros estamos siendo claros y transparentes y vamos a trabajar desde ahora en este proceso: Evo Bicentenario 2025”, expresó en ese entonces el también exalcalde de Warnes.

Sin embargo, Morales no es el único que fue proclamado, también en Potosí, el actual gobernador Jhonny Mamani propuso a Arce como candidato.

“Y la verdad que muy contentos, porque nosotros, los potosinos, tenemos la oportunidad de mostrarle siempre nuestro cariño. Como alguien decía por ahí ya, quien sabe anticipándose, pero ese cariño no es con una intención mala. Le nace a la gente, le nace a nuestros hermanos del campo, del área rural: Lucho, presidente 25-30. Ese es el sentimiento del pueblo”, dijo el gobernador potosino en un acto de entrega viviendas sociales y maquinaria pesada en Villazón, en el marco del 212 aniversario de la gesta de libertad de Potosí.

La dirección del MAS y los ‘evistas’ denunciaron la intención Arce y sobre todo de David Choquehuanca de ir a las urnas en 2025 con otro partido.

Según las declaraciones del diputado Héctor Arce, se vio a Arce lucir el color rojo símbolo del Partido Socialista (PS-1) que también se estaría usando en los materiales de ministerios y empresas estatales.

Para el exdiputado Rafael Quispe, Arce y Morales deben ir a las elecciones generales por separado. Considera que el mandatario logrará más apoyo por sus ideas de renovación.

Fuente: El Deber