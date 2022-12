Exministro Justiniano: El Ministerio Público es “un tramposo legal” que genera aprehensiones de forma “mañosa”

El exministro de la Presidencia en la gestión de Jeanine Añez, Jerjes Justiniano, manifestó que el Ministerio Público es un “tramposo legal” que actúa de acuerdo a su conveniencia, propiciando situaciones que perjudican a algunas personas y benefician a otras. El jurista se refirió a las actuaciones que lleva adelante la Fiscalía en el caso golpe de Estado I, tras la aprehensión del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

“El Ministerio Público es un tramposo legal, hace trampa, y yo se lo digo de frente (…) el Ministerio Público no cita a los testigos a declarar para que haya riesgo procesal y para generar la orden de aprehensión de manera mañosa, eso se llama trampa legal y eso es deshonestidad del Ministerio Público”, explicó el jurista a Gigavisión.

Además, indicó que desde julio hasta ahora no lo convocan a declarar en el caso “golpe de Estado”, sin embargo, en la imputación formal señalan que como aún está pendiente su declaración, hay riesgo de obstaculización de la investigación, lo que propicia la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

“Ahora se me cita y me sindican como representante legal (de Camacho), yo fui a algunas reuniones porque me lo pidieron, yo no fui a una reunión a planificar un golpe de Estado, es más, cuando yo llegué a la reunión Evo Morales ya había renunciado”, informó.

La investigación del caso golpe de Estado es dirigida por el fiscal Omar Mejillones Copana, quien en las últimas horas fue cuestionado por la forma en que hizo ejecutar una orden de aprehensión contra Camacho.