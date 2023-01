Funcionario torturado teme por la seguridad de su familia, saben todos mis datos y me causa miedo

Fuente: Urgente.bo

El funcionario de Impuestos Nacionales que fue torturado y secuestrado aparentemente por miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) suplicó a sus captores que lo dejen con vida, estas personas habrían accedido a todas sus cuentas obteniendo información personal y de esa institución pública. Ahora teme por la seguridad de su familia.

“Ellos tienen mis objetos personales, mi laptop, mi celular, anillos de oro, la llave de mi vehículo, todos mis objetos personales, mi mochila, así como también pudieron obtener a la fuerza, información que yo tenía conocimiento, respecto a la seguridad del Servicio Nacional de Impuestos Nacionales”, dijo Jorge Tellería.

Tellería, este sábado llegó a La Paz, evidentemente se lo notó afectado, con el rostro golpeado, una hemorragia en el ojo, quemaduras en sus brazos, heridas en las plantas de los pies. Relató lo que vivió en el momento de su secuestro.

“He sido víctima de secuestro, me privaron de mi libertad, me torturaron, me ahorcaron, me quemaron, me pusieron distintos tipos de combustibles, diésel, tiner, gasolina, clefa”, expresó.

Según el funcionario, las dos personas que lo secuestraron pertenecen a la UJC y ambos se encontraban con pasamontañas.

“Me interceptan dos personas, me quitan el celular y como había tanta gente que estaban viendo los actos irregulares proceden a llevarme a la Federación de Trabajadores que queda al lado de Impuestos Nacionales, ahí me detienen contra mi voluntad (…) como no quería darle las claves de mi celular proceden a llamar a los integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista. (…)He sido víctima de ahorcamiento. Unas tres a cuatro veces, también me pusieron una manta en la cara y la mojaron, me estrangularon a efectos de que yo me ahogue, todo con la finalidad de conseguir información. También procedieron a apuñalarme en las dos plantas de los pies para que no pudiera escapar”, manifestó.

Tellez en las horas de su secuestro quería salir con vida de esa situación por su familia. “Lo único que estaba en mi mente era volver con mi familia, mis hijos, decía ‘no me quiero morir, no puedo morir porque tengo un hijo’, esa fortaleza mental me ayudó a sobresalir de todo esto”, indicó.

Sin embargo, manifestó su preocupación y temor por la seguridad e integridad de su familia, porque sus secuestradores se quedaron con sus pertenencias y saben dónde vive y quiénes son parte de su familia.

“Ellos están con mi celular, están con mis pines, están revisando, saben todos mis datos, quién es mi esposa, quiénes son mis papás, dónde vivo, y dónde trabajo, aspecto que genera mucho miedo en mí, miedo en especial por mi familia, mi esposa, mis hijos que son lo más importante”, señaló.

El abogado pide justicia a las autoridades y que se encuentre a los responsables de su secuestro y tortura. “Voy a confiar en la justicia en las autoridades para que puedan darme las garantías (los secuestradores) saben dónde vivo (…), ellos pensaban que era una persona que tenía bastante información y por eso fui objeto de tortura”, señaló.