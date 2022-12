A las cero horas de hoy, el Comité Cívico pro Santa Cruz inició el paro de 24 horas en respaldo al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien fue aprehendido ayer por el caso golpe de Estado I. durante su audiencia, Camacho dijo que “nunca rendirá”.

En el Cristo Redentor, los cívicos se concentraron y dieron inicio al paro con la entonación del himno a Santa Cruz; en ese mismo momento, el gobernador cruceño intervenida en su audiencia de medidas cautelares en La Paz.

“Nunca me voy a rendir. Los cruceños seguimos luchando contra el abuso del masismo. Esta es una lucha por la democracia y la libertad, por Bolivia. Los bolivianos que me escuchan no dejemos que el masismo imponga una dictadura como en Venezuela y en Cuba”, señaló Camacho.