La conmovedora carta que un niño que sufre bullying escribió para Los Reyes Magos

A través de redes sociales se viralizó la misiva del pequeño, la cual tocó las fibras más sensibles del corazón de cientos de internautas que no tardaron en reaccionar

Fuente: Infobae

Amistad, comprensión y compañerismo fueron los deseos que un pequeño de 11 años originario de España expresó en una carta a Los Reyes Magos que realizó como parte de las actividades de su clase de 6to Lengua y Plásticas.

La inocencia en sus palabras y la crudeza de los hechos dieron pie a que en redes sociales se viralizara la carta del niño, del cual se desconoce su nombre pero no las circunstancias y lo que padece diariamente en el colegio al que asiste.

Y es que, se presume, fue la propia madre del menor quien a través de su cuenta de Twitter publicó extractos de la carta que el pequeño le escribió a Los Reyes Magos, en donde a diferencia de millones de niños alrededor del mundo que piden juguetes o golosinas, él solo quiere comprensión y ayuda.

“Queridos Reyes Magos, se quienes sois en realidad porque nadie me conoce mejor que mis padres y porque también el dicho: ‘Ten cuidado, porque los Reyes te vigilan’ […] Lo que quiero decir es que, sé la verdad, pero aún así sigo creyendo en vosotros”, se lee al inicio de la misiva del niño de 11 años.

En un segundo extracto de la carta a Los Reyes Magos que realizó el pequeño y que fue compartida por su madre en redes sociales es posible apreciar como el niño detalla que no está interesado en cosas materiales, sino más bien pide ayuda para crear “compañerismo” con sus propios compañeros de colegio.

“Estas Navidades yo no busco ni regalos, ni dinero, ni siquiera material del colegio. Busco la amistad, ‘comprendimiento’ y compañerismo de ‘mis compañeros’”, continúa expresando en su carta el pequeño niño.

Dentro de su carta, el pequeño niño relata lo difícil que ha sido el proceso de adaptación de él a una nueva ciudad que -aunque por seguridad del menor fue censurada- da a entender lo complicado que resulta ser “el nuevo” en un nuevo colegio.

Por su parte, en su mensaje de redes sociales su madre detalló que hubo una época en donde los insultos hacia su hijo eran tan constantes que incluso el pequeño de 11 años ya no quería asistir al colegio.

“Comparaba con los niños, maestros de su otro colegio y no entendía porqué tanto desprecio continuo”, señaló su madre en su mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Pese a que el pequeño abrió su corazón en dicha carta, se negó a entregársela a sus profesores porque sabía que no les importaría tirarla, motivo por el cual decidió sacarla del colegio y llevarla a su casa en donde sus padres la leerían.

Ante los hechos, la madre del menor aseguró que su hijo ha expresado en más de una ocasión cómo se siente y lo que pasa dentro del colegio pero que ninguna de las autoridades ha tomado cartas en el asunto.

“Un niño cuando sufre, no se para en la comisaría o en la guardia civil. El mío fue dos veces a pedir al director que hiciera algo. Una vez se plantó en secretaría y dijo llamen a mis padres no aguanto más los insultos. El colegio llamó a su padre, pero no hicieron nada”, publicó la madre del pequeño niño a través de su cuenta de Twitter.

Carta a los Reyes Magos de un niño de 11 años que está sufriendo Bullying. La escribió en su colegio. Los pajes del ayuntamiento las recogen… El no quería entregarla porque sabe que la tirarán. A escondidas la trajo a casa. La publico en partes. pic.twitter.com/zRIAxC97Ua — Imagine – No violencia (@FannyMariaAlba1) December 15, 2022

Tras viralizarse el caso, cientos de internautas reaccionaron con todo tipo de comentarios, destacando la indignación de que el bullying continúe siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo de las infancias.

“Sinceramente no entiendo como un colegio pasa de algo así, se me cae el alma al suelo a leer esa carta, que pena de verdad que triste que líneas con tanto sufrimiento un niño de 11 años”; “Por desgràcia no es un solo colegio ….hay Miles donde a parte del desprecio que tienen los alumnos hacia al niñ@ los profesores miran hacia otro lado, donde obligan al alumno apartado a ir al psicologo por que debe aprendrer a recibir insultos. Donde ademas van de abanderados”; “Es maravillosa la inteligencia emocional de tu niño. Yo sufrí bullying (físico y verbal) desde los 5 años cuando entré en preescolar y fui la “nueva” hasta los 11 años. Casi 30 años después la cosa no ha mejorado y se me parte el alma q sigue pasando una y otra vez lo mismo”, expresaron usuarios de redes sociales respecto a la publicación.

