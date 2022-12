Marco Torrez: acerca de Pedro Castillo no es un tema ni de izquierda ni de derecha, es un tema de corrupción pura y dura

El analista peruano, Marco Torrez, en contacto telefónico con Asuntos Centrales, relató la serie de acontecimientos que provocó la destitución del expresidente del Perú, Pedro Castillo y la tranquilidad que se vive un día después del suceso.

“Esto era la crónica de una muerte anunciada. No olvidemos que era el tercer intento de vacancia del congreso. Los hechos delictuosos de Castillo se remontan a su misma elección, fue elegido con un fraude electoral por eso tuvo una nula legitimidad de origen, por eso es que las masas no salen a apoyarlo”, manifestó Torrez.

El analista peruano señaló que los dos intentos de vacancia anteriores habían fracasado porque, se especulaba que, había sobornado a algunos congresistas a cambio de favores y contratos con el Estado. Sin embargo, en el tercer intento el congresista Edward Málaga acumuló firmas para vacar a Castillo, sumado a eso sus colaboradores empezaron a delatar al exmandatario y al verse acorralado intentó cerrar el congreso.

“Yo creo que lo que gatilló fue la denuncia del colaborador Salatiel Marrufo. Señaló que le había dado más de un millón de dólares a Castillo por obras en el sector vivienda, que además le daba un sueldo de 10.000 soles a cada uno de sus hermanos, Castillo tenía como seis hermanos, algo totalmente ilegal”, subrayó Torrez.

Posteriormente, el expresidente en su intento de disolver el congreso y dictar toque de queda fue abandonado por las fuerzas armadas que no cumplieron tal orden y los ministros empezaron a renunciar.

“Castillo al verse que el congreso estaba votando su vacancia huye del Palacio de Gobierno pretendiendo asilarse en la embajada de México, sale como presidente custodiado por la policía, sin embargo, la misma policía que lo custodiaba lo detiene al darse a conocer la votación del congreso”, relató el analista.

Torrez indicó que en principio le dieron siete días de prisión preventiva a Castillo y se está hablando de penas de 15 a 20 años porque él ya tenía siete carpetas fiscales y lo de la rebelión agrava situación y la de los ministros que lo acompañaron en esta “aventura golpista”.

El analista subrayó que tras la noticia de vacar a Castillo la izquierda latinoamericana estuvo en silencio al respecto y al día siguiente se pronunciaron unos cuantos de manera “tímida”.

“Recién el miércoles, tímidamente, ha posteado algo Evo Morales, Petro, de Colombia y López Obrador, de México. Conforme se va dando a conocer el tema de la corrupción, conforme aparecen cosas que internacionalmente creo que no se sabía, cada vez son menos las voces que se solidarizan con él porque esto no es un tema ni de izquierda ni de derecha, este es un tema de corrupción pura y dura. Para robar no se necesita color político”, aseveró Torrez.

Ahora que el mandato cayó sobre Dina Boluarte, mencionó que hay un sector que pide adelantar elecciones, no obstante, constitucionalmente le corresponde culminarlo en 2026, además ya se respira un poco de tranquilidad económica en Perú y los ciudadanos se sienten aliviados.

“Yo creo que va haber una especie de tregua política por algunos meses porque a los congresistas también les conviene que dure Dina Boluarte. Lo que se está especulando mucho es que nombre un gabinete de ancha base, que represente a todos los sectores y que dé calma y tranquilidad a los agentes económicos. Ayer bajó el precio del dólar que con Castillo había llegado a 4, está en 3.8 soles por dólar y también ha subido la bolsa de valores de Lima, lo cual son indicadores de que definitivamente nos sentimos un poco más aliviados y es como si nos hubiéramos sacado una metástasis, un cáncer del cuerpo”, describió el analista peruano.

Torrez reveló que durante el mandato de Castillo era difícil tramitar los documentos de identidad, sacar un pasaporte o un brevete.

“Para ingresar a Machupichu se repartió las entradas en mafias locales en Cuzco. Se degradó el estado. Se ha dado sueldos de 5.000 hasta 10.000 dólares a gente con quinto de primaria, sin título universitario, solamente por cuestión partidaria. Ahora hay que recuperar esa calidad, ese servicio al público y sobre todo poner a los mejores por meritocracia”, subrayó.

Finalmente brindó un mensaje a los bolivianos “que la solución está en sus manos, traten de no dividir, sino que la oposición se una. Jalen al arrepentido, si hay alguien que votó equivocadamente no le reprochen sino atráiganlo y esa unidad hará posible los cambios”, expresó Torrez.