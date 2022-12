Messi, solo con oferta del PSG porque el resto de clubs lo ven difícil

En el mundo del fútbol trascendió que su actual club iba muy en serio y eso enfrió las expectativas de otros

Leo Messi (35 años) tiene un pacto con el Paris Saint-Germain para renovar su contrato, que expira el próximo 30 de junio. No hay nada cerrado ni firmado, tampoco hay un pacto por las temporadas a firmar, pero sí que hay un principio de acuerdo entre las dos partes alcanzado poco antes del inicio del Mundial. Y ese pacto que hay que rubricar en las próximas semanas, cuando Messi regrese de sus vacaciones post-Qatar, llega con el PSG porque el club francés es el único que le ha hecho llegar un interés firme al argentino e incluso una propuesta en firme.

Y no es que Leo no despierte interés en otros clubs potentes. De hecho, en el seno del FC Barcelona se ha hablado de intentar su regreso, pero no se ha llegado a plasmar en nada concreto, tampoco en conversaciones directas con el jugador para testar su disponibilidad. El caso es que en el mundo del fútbol trascendió hace días que el PSG iba muy en serio y muy fuerte para lograr la ampliación de contrato de Messi. Nasser Al-Khelaïfi lo dijo también públicamente.

Eso enfrió las expectativas de algunos clubs que se estaban planteando tentar a Messi como jugador libre de contrato. Y no por falta de ganas, sino porque sondearon la situación del argentino y detectaron que la sintonía con su club actual es buena, que está a gusto en París y en el equipo y que el PSG iba a ir con todo a renovarlo. Además, el Mundial ha acabado de refrendar lo que pensaba el argentino: que se encuentra a nivel físico y de juego en perfectas condiciones para seguir en la élite europea.

Es decir, que aún es pronto para pensar en la aventura americana, mucho menos exigente a nivel físico y psicológico. La conclusión es que no hay nada hecho ni cerrado, pero quien tiene más cerca asegurarse con la joya de la corona futbolística, Leo Messi, es su actual club, que tiene una plantilla para aspirar a todo y una economía para afrontar cualquier operación. Además, el PSG ha visto cómo crecían en diez más sus patrocinadores con la llegada de Messi, lo que le ha reportado acuerdos por valor de 700 millones de euros. De ahí su gran interés en retenerlo.