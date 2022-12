Morales advierte que víctimas de Sacaba en conflictos de 2019 se movilizarán tras la Navidad

El exmandatario insistió que la liberación de los exjefes militares procesados por el caso “golpe I” es una muestra del inicio del “pacto de impunidad”.

Ante la determinación de la detención domiciliaria de dos exjefes militares, el expresidente Evo Morales advirtió que los familiares de las víctimas durante los enfrentamientos en Sacaba en noviembre de 2019 se movilizarán después de Navidad exigiendo justicia y en rechazo a esa decisión.

“Ya habían decidido bloquear caminos, la semana pasada me reuní con su representante y les dije como sea pasen Navidad y Año Nuevo nos vamos a movilizar. Hay hijos de 18 y 19 años sin papá y no pueden estudiar ahora, hay heridos. Ya no es una cuestión humanitaria, ahora, se necesita justicia”, manifestó el líder del MAS en su programa dominical en Kawsachun Coca.

La justicia revocó la detención del excomandante de la Armada Boliviana Palmiro Jarjury, quien ahora tiene detención domiciliaria. La misma decisión se dispuso para el excomandante de la Fuerza Aérea Gonzalo Terceros, sin embargo, seguirá en Palmasola, porque tiene otro proceso.

A la vez, el jefe del Movimiento al Socialismo (MAS) cuestionó que desde el gobierno se haya promovido la creación de una asociación, consideró que es replicar la estrategia de Estados Unidos para desaparecer las federaciones. Ante eso, manifestó que recuperaron la coordinación de ese sector.

“Los familiares de los heridos, fallecidos del trópico de Cochabamba están bien unidos, hemos recuperado la coordinación. Lamentablemente desde el Gobierno se crea una asociación como Estados Unidos que creaba asociaciones para acabar con la federación”, resaltó.

Insistió que la liberación de los exjefes militares procesados por el caso “golpe I” es una muestra del inicio del “pacto de impunidad” entre el gobierno y los “golpistas” para evitar que sean procesados.

“Cómo se protegen entre ellos y ahora hay un pacto oculto para no juzgar a los golpistas. Estoy convencido del genocidio, son delitos de lesa humanidad, y no hay nada hasta ahora, dónde está la justicia. Si no se castiga y condena a los golpistas cualquier militar, cualquier policía va a ser golpe de Estado”, declaró.

Por otra parte, dijo que el vicepresidente de ese partido, Gerardo García, sostuvo una reunión con el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, aunque no precisó la fecha del encuentro, con el fin de reclamar la retardación del proceso contra los implicados de las muertes en Sacaba. En esa reunión, supuestamente Lanchipa le dijo que existen órdenes «de arriba» para no agilizar el proceso.

“Cuando Gerardo García ha ido a nombre de la dirección nacional a visitar al Ministerio Público, al Dr. Lanchipa para entregar una carta reclamando por qué en tres años no se hizo justicia, porque la protección a la corrupción y al narcotráfico. Sobre el primer tema, justicia le dijo que desde arriba no me dejan”, añadió el exmandatario.

