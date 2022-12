Organismos observan de ambigua figura de terrorismo y Gobierno dice que en «golpe I» es provisional

El titular de Justicia aseveró que el TCP declaró que el tipo penal de terrorismo en el país es constitucional. Organismos internacionales advirtieron en meses pasados de una ambigüedad en ese tipo penal en Bolivia.

Fuente: ANF

El ministro de Justicia, Iván Lima, sostuvo este viernes que el tipo penal de terrorismo es completamente Constitucional en el país y dentro del proceso que se lleva contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, es una calificación provisional, pese a que organismos internacionales advirtieron hace meses de la ambigüedad de ese tipo penal en Bolivia.

“He sido muy claro, hay una calificación provisional de los hechos. En un proceso penal se califica provisionalmente, ahora se están juzgando los hechos en la etapa preparatoria y esa calificación podrá variar, son hechos en los cuales se va a investigar y se va a acumular las pruebas necesarias y será cuando se presente la acusación que tengamos claridad de qué delitos van a ser llevados a juicio en el caso del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho”, declaró Lima.

El titular de Justicia explicó que él mismo presentó una acción ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el resultado fue que ese Órgano del Estado declaró que el tipo penal de terrorismo es constitucional en el país.

“En este momento el tipo penal de terrorismo está declarado constitucional por el Tribunal Constitucional de Bolivia y a pesar de ello, como Gobierno nacional siempre hemos hecho el esfuerzo de adecuar nuestra normativa a todas las recomendaciones de estándares internacionales en su aplicación e interpretación”, añadió Lima.

El informe del Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) recomendó en su momento eliminar del ordenamiento penal las figuras de sedición y terrorismo debido a su ambigüedad.

En Bolivia ya se sacó del ordenamiento jurídico la tipificación de sedición, pero continúa el de terrorismo.

“Se advierte la urgente necesidad de que se revise la legislación penal respecto de tipos penales ambiguos, como los de terrorismo, sedición e incumplimiento de deberes, para evitar la utilización de los mismos de manera arbitraria”, señala el reporte del GIEI.

En 2021, el entonces director para la Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, publicó en su cuenta de Twitter que fruto de esa ambigüedad del tipo penal de terrorismo es que se pudo abrir un proceso contra el expresidente Evo Morales, en 2020, y lo propio sucedió contra la exmandataria Jeanine Añez, “en ambos casos sin evidencias plenas”.

“Las órdenes de captura contra Añez y sus ministros invocan —al igual que la de Evo Morales en 2020– la ambigua figura de ‘terrorismo’ que se presta a arbitrariedades. En 2020 pedimos que se retiraran los cargos contra Morales por ese mismo motivo: Cualquier delito grave, incluyendo la conspiración para cometer un golpe de estado, exige una investigación seria e independiente que respete el debido proceso y lleve a los responsables a la justicia”, publicó Vivanco el año pasado.

Lima subrayó que el Ministerio Público presentó la imputación formal contra el gobernador cruceño por el presunto delito de terrorismo, cuya calificación sería provisional; asimismo, sostuvo que la aprehensión de la primera autoridad de Santa Cruz estuvo en el marco del debido proceso.

“Ni la orden de aprehensión, ni la actuación de la Policía, ni la audiencia cautelar pueden ser discutidas en el ámbito del debido proceso con argumentos jurídicos. (…) Los políticos no somos privilegiados”, argumentó Lima.

El Gobernador de Santa Cruz fue aprehendido en un operativo policial en el que se utilizó la violencia e incluso hubo disparos de arma de fuego, según testimonios. Diferentes autoridades de esa región calificaron el hecho como un secuestro porque por varias horas no se supo del paradero de Camacho, hasta que apareció en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz.

Reiteró que la vacación judicial no puede ser un argumento para no hacer cumplir el mandamiento de apremio contra un ciudadano, debido a que ni la Sentencia Constitucional y la circular de Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz influyen porque EL Ministerio Público trabaja las 24 horas del día y los 365 días del año.

Según Lima, la aprehensión del gobernador de Santa Cruz no puede ser calificada como secuestro porque no fue privado de su libertad, sino que se cumplió con un procedimiento judicial, ya que la autoridad no habría acudido a las citaciones, obstaculizando el proceso.

“Yo le recuerdo a la población que él (Camacho) ha sido citado (…) en la ciudad de La Paz para presta su declaración, no solamente no concurrió al Consejo (Nacional) Autonómico, tampoco se presentó a la Fiscalía. Su padre se presentó a declarar hace meses atrás, los demás actores de ese proceso tienen conocimiento de ese caso, no es un caso nuevo, es un caso de hace dos años. Uno se preguntará por qué no concluye ese caso, no concluye porque él lo está obstaculizando, la obstaculización viene de que él tiene derecho a ser escuchado antes que el caso pueda concluir, él permanentemente ha negado su concurso”, argumentó Lima.

Sin embargo, Camacho fue citado en este caso en Santa Cruz, es más, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, dijo el 30 de noviembre que se reprogramaría las declaraciones de todos los implicados en el caso golpe de Estado I, pero no fue así, este miércoles directamente se ejecutó una orden de aprehensión que supuestamente fue emitida el 31 de octubre.

El gobernador de Santa Cruz fue aprehendido, imputado y encarcelado en penal de máxima seguridad de Chonchocoro del departamento de La Paz. El Ministro de Justicia argumentó que Camacho permanentemente negó su presencia para declarar, ya sea en Santa Cruz o La Paz, por eso aplicaron el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal y por eso el Ministerio Público activó la orden de aprehensión.

“La ley del 1970 del Código de Procedimiento Penal el Ministerio Público puede activar la aprehensión de cualquier ciudadano que se niegue a brindar su declaración ante la instancia competente qué es el Ministerio Público, que es lo que ocurrido, una orden fiscal, una orden basada el artículo 226 luego de que reiteradamente se lo ha notificado, se le ha informado de un procedimiento en una orden basada en ese artículo, se le ha dado todas las oportunidades para que brinde su declaración en Santa Cruz o en La Paz, no tenía otra opción que el Ministerio Público emitir la orden de aprehensión que fue en octubre de este año, no hace días atrás no hace horas previas”, indicó.

Asimismo, la autoridad de esa cartera de Estado dijo que Camacho fue conducido en el marco de la jurisprudencia constitucional, la Fiscalía presentó una imputación formal por el delito de terrorismo. Lima también se refirió a la circular del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sobre la vacación judicial, no limita el accionar del Ministerio Público.

“Por lo tanto, ni la orden de aprehensión ni y la actuación de la policía ni la audiencia cautelar pueden ser discutidas en el ámbito del debido proceso con argumentos jurídicos, acá lo que queremos exhortar y decirle al país es que las reglas del debido proceso de independencia judicial para todos los bolivianos, no hay bolivianos de primera y de segunda”, señaló el Ministro de Justicia.

Agregó que la defensa de la autoridad cruceña presentó dos acciones de libertad, una ya fue rechazada en La Paz y queda otra pendiente en Santa Cruz. Dejó que las autoridades jurisdiccionales puedan evaluar ese recurso.