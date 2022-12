Policía y Fiscalía ejecutan aprehensión de Camacho luego que Evo advirtió con movilizaciones por masacres

Las instituciones cruceñas anunciaron acciones y exigen la liberación de Luis Fernando Camacho

Camacho al llegar custodiado a la FELCC en La Paz. Foto: Página Siete

Fuente: ANF

La Paz.- Hace 10 días el expresidente Evo Morales anunció que en enero iniciarían movilizaciones por la falta de justicia en los casos Senkata y Sacaba; este miércoles la Fiscalía y la Policía ejecutó la aprehensión del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

“Ya habían decidido bloquear caminos, la semana pasada me reuní con su representante y les dije como sea pasen Navidad y Año Nuevo nos vamos a movilizar. Hay hijos de 18 y 19 años sin papá y no pueden estudiar ahora, hay heridos. Ya no es una cuestión humanitaria, ahora, se necesita justicia”, manifestó el líder del MAS, dijo el jefe del MAS el 18 de diciembre.

Presionó al Gobierno de tener un “pacto de la impunidad” entre los legisladores renovadores y las bancadas de Creemos de Luis Fernando Camacho y de Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, luego de la aprobación de la Ley de Aplicación de Resultados del Censo de Población y Vivienda.

“Advertimos junto a las víctimas de masacres y violaciones de Derechos Humanos del gobierno de facto, que el pacto de impunidad ha comenzado a cumplirse. Dos exjefes militares que perpetraron el golpe salen de la cárcel gracias a la manipulación de la justicia. Que el pueblo juzgue”, sostuvo el 17 de diciembre.

Las declaraciones de Morales de este domingo 25 parecen haber acelerado la suerte de Camacho, el exmandatario reveló que el vicepresidente del MAS visitó al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, para entregarle una carta observando el rezago en los casos de Senkata y Sacaba.

“Yo saludo que el Dr. Lanchipa ha recibido al vicepresidente del MAS-IPSP y qué había dicho en una reunión privada: ‘no me dejan desde arriba’ ¿Quién decide? ¿ministro de Gobierno, ministro Lima? ¿Que no dejan procesar?”, dijo Morales.

Camacho fue denunciado por la exdiputada del MAS Lydia Patty por el delito de terrorismo, porque en su opinión el 2019 se ejecutó un golpe de Estado dirigido por el que en ese momento era presidente del Comité pro Santa Cruz.

Este miércoles, en la tarde, de manera sorpresiva Camacho fue violentamente aprehendido, su vehículo fue interceptado, lo sacaron y lo subieron a otro auto, según versión de un miembro de su seguridad hubo disparos.

La aprehensión se produjo pese a que, a fines del mes de noviembre, el fiscal Lanchipa afirmó que la declaración de Camacho se reprogramaría toda vez que el cronograma había sido alterado a causa del paro de 36 días que llevó a delante la entidad cívica.

“El Ministerio Público está desarrollando un rol de declaraciones (…) y estamos a la espera de la reprogramación de las declaraciones que tienen que llevar los fiscales asignados (…) para la reprogramación del señor Camacho”, señaló el 26 de noviembre Lanchipa.

Hasta después de su aprehensión, la Fiscalía General del Estado informó que era a causa del caso golpe I, negó que se hubiera tratado de un “secuestro” o de una “persecución política”.

Sin embargo, su bancada Creemos calificó como un proceso arbitrario y cobarde de persecución política que se impulsa contra todo líder de oposición.

“Es un secuestro, no una detención porque no han exhibido la orden de aprehensión, no cumplieron los procedimientos judiciales, no usaron los vehículos oficiales de la policía operados por gente civil y encapuchados”, denunciaron los legisladores de Creemos.

Camacho el 2019 lideró las protestas de los 21 días, que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Tras la victoria del MAS y el retorno de Morales a Bolivia, la narrativa del gobierno giró en torno al “golpe de Estado”.

Además de Camacho, la expresidenta Jeanine Añez, exministros de su gobierno y exjefes militares han sido sindicados de haber sido autores de lo que llaman se protagonizó un “golpe”; desde el otro lado, afirman que el 2019 se produjo un fraude electoral.

Tras su aprehensión un helicóptero lo trasladó, aunque no se conocen los detalles, una versión extraoficial señaló que se dirigió al aeropuerto de Chimoré, cosa que no fue confirmada, pero a La Paz fue trasladado finalmente en un avión.

A las 18:15 aproximadamente, pisó suelo paceño, fuertemente custodiado fue trasladado hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, donde fue introducido de manera rápida y rodeado de efectivos policiales. Hasta las 21:30, aún no había prestado su declaración.

Entre tanto, grupo afines al Movimiento al Socialismo se concentraron no solamente en el aeropuerto Internacional de El Alto, sino en las afueras de la FELCC exigiendo que Camacho sea juzgado y asuma su responsabilidad por los hechos de 2019.

La bancada de Creemos, además de otros líderes políticos exigieron la liberación de la autoridad gubernamental, exigieron que se respete la separación de poderes y pidieron a los organismos internacionales acompañar este momento de crisis de los derechos humanos y los derechos constitucionales.

Una reciente reacción del líder del MAS, Evo Morales, pidió firmeza en la decisión. «Finalmente después de 3 años, Luis Fernando Camacho responderá por el golpe de Estado que derivó en robos, persecuciones, detenciones y masacres del gobierno de facto. Confiamos en que esta decisión se sostendrá con la firmeza que demanda el clamor de justicia del pueblo».

Remató haciendo otro pedido: «Por respeto a la memoria de nuestros hermanos asesinados en Sacaba y Senkata y la dignidad de quienes fueron perseguidos, detenidos y torturados, la justicia debería procesar también a los cómplices de Camacho para que las aventuras golpistas nunca vuelvan a repetirse».

En Santa Cruz se ha generado una serie de acciones de protesta y movilización, el Comité pro Santa Cruz se ha reunido de emergencia, el comité del movilizaciones de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno se reunirá este jueves.

Este miércoles hubo quemas, destrozos de instituciones públicas como reacción a la detención de Camacho.

/NVG/