Procurador de Bolivia arremete contra una red televisiva y persisten los ataques en contra de periodistas

El exabogado de Evo Morales y actual procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, arremetió en contra de la red Unitel, por difundir la represión policial en Santa Cruz. No es la primera vez que esta autoridad ataca a medios de comunicación críticos al Gobierno del MAS, en anterior ocasión se enfrascó en una pelea en contra del caricaturista Abel Bellido, más conocido como Abecor de Página Siete.

Fuente: Brújula Digital

En un ambiente de polarización política, el exabogado de Evo Morales y actual procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, arremetió en contra de la red Unitel, por difundir la represión policial en Santa Cruz y dar cobertura a las protestas ciudadanas en contra de la detención del gobernador Luis Fernando Camacho.

Mediante su cuenta oficial escribió en un banner: “Unitel, prensa basura. ¿Dónde estabas cuando masacraron en Sacaba y Senkata?. Pero ahora dando cobertura a los delincuentes de la UJC”, en alusión a la Unión Juvenil Cruceñista.

No es la primera vez que Wilfredo Chávez ataca a medios de comunicación críticos al Gobierno del MAS, en anterior ocasión se enfrascó en una pelea en contra del caricaturista Abel Bellido, más conocido como Abecor de Página Siete, por haberlo dibujado como un mago haciendo desaparecer el fraude electoral de 2019, que generó convulsión política y social en el país y derivó en la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera, quienes pretendían perpetuarse en el poder.

Desde el gremio periodístico se ha advertido que los ataques directos de autoridades gubernamentales en contra de medios de comunicación y periodistas pone en alto riesgo la vida de las y los trabajadores de la prensa, quienes se han convertido en blanco de ataques no solo de policías, sino también de grupos parapoliciales y sectores afines al partido de Gobierno.

Durante los enfrentamientos registrados la noche del viernes en la zona del Cristo Redentor, de la ciudad de Santa Cruz, el vehículo particular del periodista Harol Salvatierra Justiniano fue incendiado por un grupo de personas desconocidas. El hecho ocurrió mientras el periodista cubría los violentos enfrentamientos.

El comunicador al ver su vehículo arder en fuego se puso a llorar de manera desconsolada, pues era el fruto del trabajo de 17 años. «Lo dejé en este lugar porque no había enfrentamientos. Ya luego estaba transmitiendo, cuando unos colegas me avisaron que habían incendiado mi vehículo, no sé cómo pasó, no sé quién lo hizo», relató a la red DTV.

En la jornada violenta, el camarógrafo del portal digital Periodismo Somos Todos, José Enrique Tarqui también resultó herido, luego de que efectivos de la Policía le dispararan a quema ropa perdigones. De su cuerpo sustrajeron cinco perdigones que se encontraban alojados en su abdomen.

El viernes se cumplió un paro de 24 horas en rechazo al encarcelamiento del gobernador de santa cruz, Luis Fernando Camacho; sin embargo, la jornada terminó con hechos violentos y gasificación excesiva contra los movilizados que apoyan a la autoridad departamental. Mientras que el sábado continuaron las marchas de protesta y el llamado a la concentración en el Cristo Redentor para recibir el año nuevo

BD