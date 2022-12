Suspenden fiestas en Santa Cruz y cierran la Terminal

Dueños de locales advierten grandes pérdidas por la suspensión de eventos y dicen que el paro “no le hace cosquillas” al Gobierno.

Por : Luis Escobar La Terminal Bimodal de Santa Cruz suspendió sus operaciones debido al paro cívico.

Fuente: paginasiete.bo

La incertidumbre, los movimientos cívicos o el temor a desmanes derivaron en la suspensión de más de un centenar de fiestas de fin de año en la ciudad de Santa Cruz. La Terminal Bimodal cruceña fue cerrada, se advierten grandes pérdidas y las salidas desde La Paz a esa región fueron suspendidas.

“¿Qué pasa si no cancelo ningún evento y mañana deciden que hay otro paro, un movimiento cívico general o que la gente se autoconvoque a una movilización y provoquen desmanes? Esa es la incertidumbre en la que estamos”, declaró el vicepresidente de la Cámara de Eventos de Santa Cruz, Carlos Guardia.

“Tuvimos muchísimas cancelaciones, más de 100 eventos del día de hoy (viernes) y de mañana (sábado). Eso preocupa al sector, por favor, entiendan que estamos de acuerdo e indignados con lo que sucedió con nuestro Gobernador. Es una humillación para todos los cruceños, pero el paro no es una medida ideal ni la más inteligente”, dijo a los medios locales.

Guardia recordó que los 36 días de paro por el censo no le hicieron “ni cosquillas” al Gobierno. “El Comité Cívico debe ver soluciones efectivas que molesten al Gobierno porque un paro cívico en la ciudad no les afecta en nada”, afirmó. Calculó que las pérdidas por estos dos días rondan los dos millones de bolivianos para el sector, sin contar la afectación a terceros, como garzones, alimentos y otros.

Bloqueo en la carretera que une Santa Cruz con San Ramón

La Terminal Bimodal de Santa Cruz también cerró ayer ante la contundencia de los bloqueos a todos los departamentos y al exterior del país, dijo el administrador, Mario Pérez. “Lamentablemente los operadores toman sus previsiones y Tránsito no autorizó la salida por los conflictos para proteger la integridad de los pasajeros. El anterior viernes, aprovechando el feriado, viajaron 22.000 pasajeros y pensamos que ahora iba a ser lo mismo”, explicó.

Calculó pérdidas por 2,3 millones de bolivianos, que afectan, de forma directa, a las 1.400 personas que trabajan en estas instalaciones. La gente, hasta ayer por la tarde, aún esperaba en las puertas que pueda salir algún bus. “Tenía que partir hacia Cochabamba para reencontrarme con mi familia para pasar año nuevo. Ahora estoy acá esperando ver si sale algo”, sostuvo uno de los ciudadanos.

El director de la Terminal de Buses de La Paz, Américo Gemio, informó que las salidas de buses hacia Santa Cruz también fueron suspendidas debido a los bloqueos. “La Unidad Operativa de Tránsito (UOT) ha identificado que no es seguro, no hay garantías para los buses; por tanto, no existen salidas hacia este departamento desde las ocho de la noche”, dijo. Lo propio sucedió con la Terminal de El Alto.

