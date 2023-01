Abogado de Camacho dice que el gobernador está en “estado crítico” y que no recibió su suero

El jurista detalló que, el ambiente proporcionado para la atención de Camacho, no cuenta con las condiciones necesarias para que sea atendido de manera inmediata.

Respecto a la posta sanitaria de Chonchocoro, el abogado señala que este otro ambiente que se encuentra en condiciones “insalubres” y que el penal no tiene lugares adecuados para un tratamiento médico.

“Los más prudente es que sea trasladado a una clínica. La posta médica no cuenta las condiciones para que el gobernador reciba su tratamiento, son ambientes que no están desinfectados. No se cumple con el mínimo para su tratamiento”, dijo

Proceso legal del gobernador Camacho

El abogado dijo que un tribunal de justicia de Santa Cruz, notificó a las partes para el desarrollo de una audiencia de acción de libertad. Este actuado jurídico se llevará a cabo este lunes a las 18:00.

“Se nos ha notificado con el señalamiento de una audiencia de acción de libertad que es a las seis de la tarde. Esperemos que no exista una sorpresa porque hemos evidenciado que el comportamiento de las autoridades no es el mejor”, dijo.