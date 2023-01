Abogado sobre salud de Camacho: “Hasta el momento no ha recibido su tratamiento médico”

Fuente: Unitel

Martín Camacho, abogado del gobernador Luis Fernando Camacho, indicó este martes que la autoridad departamental aún no recibió su tratamiento médico, y que en el penal de Chonchocoro no existe la salubridad necesaria.

“Hasta el momento no ha recibido su tratamiento médico. No hay las circunstancias, no hay la comodidad suficiente, la salubridad suficiente para recibir su tratamiento”, indicó el jurista en la ciudad de La Paz.

El abogado Martín Camacho indicó que también se aguarda que se fije la fecha y hora de la apelación, además se aguarda el resultado de la impugnación de una acción de libertad que se presentó en la ciudad de Santa Cruz.