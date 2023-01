Adal Ramones respondió a críticas por esperar otro hijo a sus 61 años: “No me importa la edad”

Los enamorados se casaron en 2017, después de aproximadamente tres años de relación. (Foto Instagram: @adalramones) Los enamorados se casaron en 2017, después de aproximadamente tres años de relación. (Foto Instagram: @adalramones)

Fue en diciembre de 2022 cuando Adal Ramones tomó un espacio en su entrevista con Venga la Alegría para anunciar formalmente la dulce espera de su cuarto hijo; segundo con Karla de la Mora. Según contó en ese entonces, tanto él como su esposa saltaron de alegría cuando se enteraron de la próxima llegada de un bebé a su familia, pues al parecer llevaban tiempo trabajando en ello.







Lamentablemente, su felicidad se vio opacada por fuertes críticas. Y es que varios usuarios de redes sociales arremetieron en su contra por aceptar tener un hijo a sus 61 años de edad, pues consideran que su edad influirá de alguna manera en el crecimiento y desarrollo del niñ@, incluso, lo llamaron “abuelo”.

Después de aproximadamente un mes desde que trascendió la noticia, Adal Ramones reapareció ante las cámaras del matutino para responder a todos aquellos que lo criticaron por su decisión. Sin entrar en polémica, comentó que a nadie debería importarle que tendrá un cuarto hijo después de los 60 años y aseguró que no lee los comentarios.

Imagínate que yo vaya y le toque a alguien: ‘Oiga, descubrí que usted me escribió y me dijo que por qué a mi edad, que ya era nieto’, a usted que carajos le importa. Imagínate que yo fuera a la casa de cada uno de ellos a decirles. Te lo digo honestamente, no leo los comentarios, yo desde hace muchos años no leo comentarios de nada, ni de aplausos ni de nada, entonces eso no me afecta.

El presentador de televisión aseguró que su cuarto bebé si fue planeado, aunque cuando conoció a Karla de la Mora solo habían considerado tener uno, Cristóbal. No obstante, con el paso del tiempo ambos se abrieron a la posibilidad y decidieron no posponerlo más, por lo que se convertirán nuevamente en padres en mayo de 2023.

“Fue un bebé planeado. Karla, cuando éramos novios, me digo: ‘Yo creo que nada más tendremos un bebé porque tu ya tienes dos y para criar a nuestro hijo’. Estoy feliz, hay salud, hay armonía familiar, hay viajes, hay todo, que más puedo pedir a la vida”, dijo.

Asimismo, Adal Ramones explicó que se considera un hombre pleno gracias a su excelente estado de salud. Por esa razón no duda en poder empezar desde cero con un nuevo niñ@:

“No lo dude y dije sí, no me importa la edad que tengo. Soy una persona muy vital, a Dios gracias; espero seguir con mucha salud y con mucha energía, pero me quité el egoísmo de decir: ‘¿A mi edad? Primero, sí me gusta ser papá, estarían felices mis hijos con otro hermano y Karla estaría feliz y Cristóbal, bajo el mismo techo un hermano’, porque tiene dos pero no bajo el mismo techo”, dijo.

Adal Ramones robó suspiros en redes sociales con una fotografía de su juventud

El exconductor de Otro Rollo impresionó a sus seguidores de Instagram con una postal de su baúl de recuerdos. Y es que como pocas veces mostró cómo lucía en su juventud, cuando estaba comenzando sus estudios universitarios en Monterrey. Según contó en la descripción de su post, tiene recuerdos muy bonitos de su época de estudiante.

“En esta foto arrancaba la universidad, hace mil años. Años maravillosos donde conocí a tantos amigos, algunos de ellos lamentablemente ya no están con nosotros. A los maestros de la UR en Monterrey en la carrera de Ciencias de la Comunicación, mil gracias por todo, por esta época tan increíble que me hicieron vivir. A mis directores de teatro de esos años, a los compañeros de las producciones, a todos los que están y a los que ya se fueron, tienen una parte de mi corazón. A las novias de ayer… solo decirles que las sigo recordando con cariño sinceroWow… cuantos recuerdos en una sola foto”, escribió.