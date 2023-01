Afines al MAS piden sentencia de 30 años contra Camacho, cocaleros marcharán si justicia lo libera

Los sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) pidieron que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, sea sentenciado a 30 años de cárcel por las muertes de 2019 en Sacaba y Senkata. Mientras que los cocaleros del trópico de Cochabamba advirtieron que se movilizarán si la autoridad cruceña es liberada.

«Como familia intercultural estamos pidiendo la máxima pena que existe en la justicia boliviana. No puede quedarse en una detención preventiva de cuatro meses nomás, hubo muertes en Senkata y Sacaba. Nos declaramos en estado de emergencia porque tiene que ser sancionado con la máxima pena», dijo el ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, Estevan Alavi.

El representante de los cocaleros de Chimoré, Víctor Herrera, advirtió que se movilizarán si el Gobernador es liberado por la justicia, sugirió trasladarse hasta la ciudad de La Paz e instalar una vigilia frente al Ministerio público hasta conseguir una sentencia.

«Escucho el pedido de nuestros hermanos decir en qué momento vamos a salir a La Paz, no podemos permitir que este señor (Camacho) haga lo que se le dé la gana, pelear con él y sus allegados es difícil porque tiene comprado a jueces y policías. Debemos ir a pelear físicamente a La Paz, hasta que este señor tenga una sentencia de 30 años por todo el daño que nos ha causado», manifestó.

El viernes, la Justicia determinó la detención preventiva por cuatro meses de Camacho, en la cárcel de Chonchocoro. Fue imputado por el delito de terrorismo en el denominado caso «golpe I» que investiga el supuesto derrocamiento de Evo Morales el 12 de noviembre de 2019.

Durante el ampliado, el jefe del MAS señaló que ni Camacho ni la expresidenta Jeanine Añez son investigados por las muertes que se registraron en ambas regiones en noviembre de 2019. Advirtió que algunos Ministros de Luis Arce pretenden engañar a las familias de las víctimas.

«Ni Añez ni Camacho ni los militares, que ya salieron de la cárcel, están siendo procesados por las masacres de Senkata y de Sacaba. Estamos escuchando el pedido de 30 años de cárcel por genocidio a los autores intelectuales y materiales. Que no nos engañen algunos ministros deteniendo a Camacho con haber hecho justicia, Camacho no está siendo procesado por las masacres, sino por no haber cumplido normas y leyes», afirmó el líder cocalero.

Una de las conclusiones a las que arribaron las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, difundido por el líder del partido azul en sus redes sociales, advierten con que marcharán hasta la ciudad de Sucre si los procesos por genocidio no avanzan.

«Si de verdad buscan justicia, impulsen los procesos ordinarios por el genocidio de nuestros hermanos masacrados con el Decreto Supremo de la Muerte 4078. Ratificamos la marcha a Sucre si estos juicios no avanzan. Los delitos del gobierno de facto no pueden seguir impunes», escribió.

Marchas en apoyo a Camacho

Por otra parte, el representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) Manuel Morales, indicó que en los próximos días sostendrán reuniones con diferentes sectores para definir medidas en respaldo a los cruceños.

«Estamos trabajando una coordinación a nivel nacional, estamos en eso. El Conade es parte de Santa Cruz, la próxima semana vamos a tener unas reuniones y nos vamos a pronunciar sobre las medidas que vamos a asumir», informó.

En esa mimas línea, la presidenta del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) Roxana Graz, consideró que a las movilizaciones se deben sumar a los gremiales, transporte pesado, magisterio, médicos y realizar una manifestación a nivel nacional.