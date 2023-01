Aguirre asegura que en Bolivia ya no existe respeto a los derechos y las garantías

Un cruceño no tiene derecho de llegar a La Paz, esto es un verdadero atropello

Fuente: Prensa Creemos

Este jueves se instaló la audiencia de acción de libertad planteada por la defensa del Gobernador Luis Fernando Camacho, en la ciudad de La Paz; la asambleísta departamental, Paola Aguirre indicó que esta es una de las tantas acciones de libertad que se han presentado, “el hecho de activar estos mecanismos institucionales de reclamación no significa que confiamos en una justicia que está sometida al poder político de turno, sin embargo, es importante que dejemos constancia a nivel interno de que se han efectuado todas las denuncias y reclamaciones correspondientes”, afirmó la asambleísta departamental, Paola Aguirre.

“Lamentablemente, el Órgano Judicial, no puede darle respuesta a estas denuncias justas y legítimas, por violación de los derechos humanos, en lo referente al secuestro del gobernador Luis Fernando Camacho.

El Órgano Judicial y el Ministerio Público en este momento no está en condiciones de darle garantías absolutamente a ningún boliviano en el país, ustedes han sido testigos que en días pasados en las afueras del penal de Chonchocoro, los ponchos rojos se sintieron con el derecho y frente a los policías de chicotear, corretear a hombres y mujeres; ¿dónde queda el derecho que ellos tanto se llenan la boca?, cuando se llevan adelante paros departamental en Santa Cruz, de la libre locomoción, es decir ¿un cruceño no tiene derecho de llegar a La Paz? y ¿tampoco tiene derecho de visitar al gobernador?; esto es un verdadero atropello, es una vulneración, lo dije hace tiempo, en Bolivia ya no existe respeto a los derechos y las garantías”, manifestó Aguirre.