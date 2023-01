Al menos 19 muertos al arrollar un camión un cortejo fúnebre en China

El vehículo embistió a un grupo que se preparaba para ir al crematorio: la niebla dificultaba la visibilidad.

Al menos 19 personas han fallecido y 20 han resultado heridas al arrollar un camión esta madrugada un cortejo fúnebre en una carretera de Nanchang, en el este de China, según ha informado la cadena pública CCTV.

Los fallecidos estaban en plena ofrenda a los muertos al borde de la carretera, donde habían instalado una carpa para velar, dijo un residente local al periódico Jimu News. Fueron atropellados por el camión cuando realizaban ofrendas para el familiar fallecido, comúnmente con pequeñas hogueras. El camión se estrelló repentinamente contra el grupo y el coche fúnebre.

