Añez está vigilada las 24 horas, su abogado denuncia que tiene visitas restringidas

La expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, está tras las rejas desde el 13 de marzo de 2021, ya cumplió 22 meses de detención preventiva y parte de una sentencia.

Jeanine Añez. Foto de Archivo Reuters

La Paz, 17 de enero de 2023 (ANF).- Al margen de las audiencias a las que debe asistir para que le nieguen justicia, la expresidenta interina, Jeanine Añez, sólo puede recibir visitas de sus hijos y abogados; está vigilada las 24 horas y su salud continúa deteriorándose, sostuvo el abogado de la exmandataria Alain Canedo.

“Aparte de la hipertensión, ella tiene problemas de cardiopatía, en algún momento tenía una depresión severa. Desde mi punto de vista, lo severo creo que desapareció, pero la depresión continúa, es algo natural por el encierro que ella sufre. Ella no es una persona tranquila, es una persona triste”, relató el abogado defensor a la ANF.

Jeanine Áñez está tras las rejas desde el 13 de marzo de 2021, ya cumplió 22 meses de detención preventiva por tres juicios: ‘golpe de estado I’, ‘golpe de estado II’ y ahora EBA. Por el segundo caso ya tiene una sentencia de 10 años y ahora está enjuiciada por los otros dos y su defensa intenta, sin éxito, llevar estos procesos a un juicio de responsabilidades.

Canedo contó que las visitas a su cliente están restringidas, sólo pueden ingresar a visitarla sus abogados e hijos por un lapso de dos a tres horas diarias. Además, no pueden ingresar alimentos más de lo debido. El jurista relató que en una ocasión llevó 12 mangos, pero las policías le dijeron que no podía entrar con esa cantidad, sólo puede entrar con cuatro, porque podría venderlos y eso está prohibido. “El encierro es totalmente restringido”, agregó.

“La expresidenta tiene que enviar o hacer una carta y enviarla a la responsable de régimen penitenciario y esta autoridad es quién autoriza o niega la visita. Alguna vez vinieron sus amistades del interior, pero no ingresaron porque no tenían el permiso”, relató el abogado y dijo que cualquier visita que intente ingresar, debe hacer su solicitud expresa.

Canedo se mostró extrañado puesto que es el único caso de un detenido que debe solicitar un permiso especial para que ingrese alguien y no como el resto de la población que recibe sus visitas sin ninguna restricción cada fin de semana.

El jurista indicó que la celda que fue habilitada para su defendida está al lado de Sanidad del penal; y con la excusa de vigilar su estado de salud, la exmandataria “perdió cualquier derecho a la privacidad” pues en cualquier momento aparece personal de salud e ingresa a su habitación sin mayores trámites.

“No solamente hay una vigilancia de las policías que están asignadas, sino también por la parte médica. Al igual que (Luis Fernando) Camacho, ella está monitoreada por un médico y por una enfermera, o a veces también una perito en enfermería que también indirectamente o directamente constituye una vigilancia más que todo, no hay derecho a la privacidad”, relató.

La expresidenta, Jeanine Añez, en audiencia cautelar. Foto: Captura de video.

El 7 de enero, un juez dispuso una nueva detención preventiva para Añez en una audiencia virtual que la exmandataria abandonó reclamando que debía ser procesada en juicio de responsabilidades por el caso EBA.

“Es el cansancio, el hastío de que se le esté negando sus derechos que le asisten. El principal es el procesal, mediante juicio de responsabilidades, ese es su derecho guste o no guste, eso está en la Constitución Política del Estado. Ella ve que el Gobierno monta un show, una obra teatral para aparentar que la comunidad internacional y ante la sociedad que ella está garantizando el debido proceso que se ejerce con ella. Añez, en la vía ordinaria que es indebida por el que es procesa, ya no debería estar procesada porque no existe riesgos procesales”, argumentó el abogado.