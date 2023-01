Ante improvisación de un proyecto de la derecha, Evo llama a defender la unidad del MAS

Este domingo, el jefe nacional del MAS celebrará el Día del Estado Plurinacional en Argentina, mientras que el presidente Arce lo hará en la plaza San Francisco.

POR ROBERTO MEDINA

El jefe nacional del MAS, Evo Morales, llamó a sus militantes a defender la unidad y convicción ideológica del partido, ante los intentos de la derecha de improvisar un proyecto político.

“Hermanas y hermanos: pese al maltrato y discriminación del oportunismo que pretende manipular la historia y aprovecharse de las luchas del pueblo para improvisar un proyecto político renovador de la derecha hago un llamado a defender la unidad y convicción ideológica del MAS-IPSP”, escribió en su cuenta de Twitter.

Sin aludir a alguna persona en específico, el expresidente del país se refirió una vez más a los desencuentros que tiene su partido con la administración del presidente Luis Arce.

Celebración

Esta división interna se hace cada día más notoria, sobre todo porque Morales no fue invitado en persona por el presidente Arce para participar este domingo en los actos por un aniversario más del Estado Plurinacional.

Mientras que Arce celebrará un año más del Estado Plurinacional en la plaza San Francisco, Morales lo hará en Argentina.

Molestia

Al respecto, el senador Leonardo Loza expresó su molestia.

En su criterio “el líder histórico” fue invitado mediante una «cartita» firmada por una secretaria y que llegó de forma tardía.

«Si no nos quieren invitar, no nos inviten, no vamos a llorar, no le vamos a hacer problema, vamos a aguantar y vamos festejar donde estemos», dijo a los periodistas.

«Como estemos el Día del Estado Plurinacional, pero no nos ninguneen, no nos discriminen con este tipo de cartitas», acotó.

Son constantes las acusaciones de legisladores del ala “evista” a sus colegas del ala “arcista” de haber traicionado al proceso de cambio.

También se los acusa de aliarse con la derecha.

Incluso, el diputado Héctor Arce dejó abierta la posibilidad de que se analice la expulsión de Arce de las filas del MAS.

