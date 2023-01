Anuncio de reparación del aeropuerto de Tarija, con $us 37 millones, “quedó en nada”

Desde el año pasado se anuncia la reparación aeroporturaria que no se da, según la Diputada de oposición María Elena Ortega, su colega del MAS, José Huanca, aseguró la aprobación del crédito.



Fernando Barral Zegarra/Bolinfo/Tarija//

Fuente: El Periódico

El anuncio de reparación del aeropuerto “Oriel Lea Plaza” por el gobierno, con 37 millones de dólares quedó en nada, de acuerdo a la diputada de oposición, María Elena Ortega, al remarcar que “no hay nada de nada”.

La parlamentaria afirmó que junto a colegas de su bancada siempre se preocuparon por el aeropuerto desde cuando todavía había AASANA, hasta ahora que surgió NABOL, pidieron informes oficiales al Ministro de Obras Públicas, sin lograr ninguna respuesta oficial.

“Pero el Ministro no contesta, no va a la Asamblea, no hace absolutamente nada, peor por Tarija que cada día tiene menos vuelos de BOA, cada día restan vuelos, cuando Tarija es el mejor cliente de esta empresa en Bolivia”, cuestionó.

Los propios parlamentarios para ir a La Paz tienen que comprar sus pasajes con mucha anterioridad, de lo contrario no encuentran pasajes y los legisladores del MAS, no hacen nada, no apoyan las peticiones de informe para saber qué está pasando, insistió Ortega.

De la inversión de 37 millones de dólares para reparar el aeropuerto hablan hace dos años, desde que entraron, pero no hacen nada de nada, el aeropuerto está tal como usted lo ve, el Ministro no se reúne con los parlamentarios, solamente lo hace con su gente, siguió.

La última vez que el Ministro de Obras Públicas estuvo en Tarija, volvió a decir que el aeropuerto será reparado y que la Asamblea Plurinacional debía aprobar una ley. En abril del año pasado se anunció esta reparación por el Presidente Luis Arce.

La parlamentaria incluso dijo que por esta situación en cualquier momento pueden levantar la denominación de aeropuerto internacional, no solo por la falta de su reparación, sino por el estado precario en que se encuentra, “no tiene ni agua en los baños”.

EL APUNTE

Diputado Huanca aseguró aprobación de crédito

Se aprobaron en la Asamblea Plurinacional tres créditos recientemente, dentro de ellos está el destinado para el aeropuerto de Tarija, “ahí está contemplado este crédito, exclusivamente para el aeropuerto, 35 millones de dólares”.

La afirmación es del Diputado del MAS, José Luis Huanca Mamani, al reiterar que toda la inversión será del gobierno, “vamos a valorar lo que dice el Ministro, si dice Ley, vamos a ver en la Asamblea”. Añadio que se entiende que actualmente se hace el estudio previo.