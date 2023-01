Arce anuncia Bs. 1.660 millones para fabricar “diésel ecológico”, experto advierte impactos por monocultivos

El Gobierno anunció la inversión Bs 1.660 millones para la construcción de tres plantas de extracción de aceite de palma, una planta de extracción de aceites de macororó y jatropha, y cuatro centros de acopio y procesamiento de aceites y grasas usadas, que proveerán la materia prima para la producción del denominado “diésel ecológico”.

Fuente: Brújula Digital

“A la fecha se han garantizado recursos por Bs1.660 millones para la implementación de tres plantas de extracción de aceite de palma en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Beni; (y) una planta de extracción de aceites de macororó y jatropha en Villa Montes (Tarija)”, dijo el presidente Luis Arce, durante los actos por los 14 años del Estado Plurinacional.

Ante los entusiastas planes del Gobierno, sobre la sustitución de importaciones a partir de la fabricación del “biocombustible”, el colombiano Germán Vélez, experto agroecólogo y defensor del medioambiente, dijo que “ojalá Bolivia no repita la triste historia de Colombia”, de plantar miles de hectáreas de monocultivos agroindustriales con palmas aceiteras, que significó la destrucción de ecosistemas y el desplazamiento de pueblos indígenas de sus territorios.

“Ojalá ustedes no repitan la triste historia de Colombia, donde ya llevamos muchos años destruyendo estos ecosistemas de bosques tropicales, porque la industria plantea sustituir un bosque por otro -y eso no es cierto- porque es un bosque de monocultivo industrial que no está diseñado ni adecuado para las condiciones ambientales, pero sobre todo porque en estos bosques vive gente y lo que normalmente se hace es desplazar a la gente, sacarla de sus territorios”, afirmó.

El mandatario explicó que los cuatro centros de acopio estarán emplazados en los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz. “Estos insumos serán utilizados para la producción de diésel ecológico”, señaló.

Estos proyectos se enmarcan en la política del Gobierno para la industrialización con sustitución de importaciones. Según Arce, la producción de biocombustibles como el “diésel ecológico” ayudará a fortalecer la seguridad energética del país.

Por otro lado, el experto colombiano, explicó que en su país hasta la fecha, más de 600 mil hectáreas de palma aceitera han desplazado la producción agrícola hacia la zona pacífica donde han registrado fuertes impactos ambientales, además de desplazamiento de la población indígena campesina como consecuencia de un modelo de producción insostenible.

La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) advirtió a través de estudios, que la palma aceitera provoca infertilidad de los suelos.

BD JMC