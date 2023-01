Arce reivindica el Estado Plurinacional y se refugia en sus logros económicos

Analistas hicieron notar las omisiones en las que incurrió el mandatario cuando evitó referirse al próximo censo y la reforma a la justicia. Destacó los indicadores y no habló de la relación de su Gobierno con la oposición ni con Santa Cruz.

Mauricio Quiroz Terán

Fuente: El Deber

Tras el balance, instó a “defender la patria por encima de todo cálculo político” . Lo hizo en un contexto de tensiones internas al interior de su partido. Evo Morales, quien está en Argentina, no llegó a la Casa Grande del Pueblo, donde tuvieron lugar los actos centrales de la celebración del Estado Plurinacional.

Desde Argentina, Morales reclamó porque no se menciona lo que llamó “la guerra de la coca”, que, en su criterio, es la clave para entender la vigencia del Estado Plurinacional. “La guerra de la hoja de coca es mucho más profunda que las guerras del gas y del agua. La guerra de la coca no ha sido solo la defensa, desde un punto de vista económico, sino cultural, social y político. So pretexto de la lucha contra el narcotráfico se asentaron bases militares. Es el imperio que fomenta en narcotráfico. Lo estamos viendo en Perú; tantas bases militares y creció el cultivo de coca”, señaló el jefe del MAS.