Arias considera como “error” no exigir vacunas contra Covid-19 en inscripción escolar

Fuente: Unitel

El alcalde de La Paz, Iván Arias calificó este sábado como un “error” la no exigencia de vacunas contra la Covid-19 en el inicio de la inscripción escolar, prevista para el 16 de enero, al menos en niños de primaria.

“A mí me parece muy bien que empiecen las inscripciones, pero, por ejemplo, a mí me parece un error que no sea exigencia la vacunación, me parece que debería ser una exigencia que por lo menos los niños estén vacunados contra la Covid-19; es decir, no entiendo por qué no ponemos esta exigencia”, dijo el alcalde Arias.

En los últimos días, el Ministerio de Educación descartó que la vacunación anticovid sea un requisito para las inscripciones escolares; sin embargo, sí lo es la vacunación regular del Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

La inscripción escolar para la gestión 2023 comienza el 16 de enero y las labores escolares el 1 de febrero, según la disposición del Ministerio de Educación.

Para la vacunación contra el coqueluche, que es parte del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), la Alcaldía paceña habilitó el Sistema Municipal de Atención Prehospitalaria y de Emergencias Auxilio La Paz 167, ubicadas en la Av. Simón Bolívar y calle Wenceslao Argandoña, además los cinco hospitales municipales La Merced, Los Pinos, La Portada, Cotahuma y La Paz.

La inoculación está disponible las 24 horas del día de lunes a domingo.

En tanto, las diferentes dosis de la vacuna contra la Covid-19 se administra en los mismos puntos, además en la plaza San Francisco de 14:00 a 20:00, de lunes a viernes.