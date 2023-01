Bienes Incautados dice que vehículo que circulaba en Montero fue habilitado para “uso institucional”

En tanto, la mañana de este jueves, la propietaria del vehículo, Sandra Chávez, a cudió a Dircabi para la realizar su denuncia ; sin embargo, los funcionarios no aceptaron la denuncia verbal y le pidieron que entregue una queja escrita.

“He venido a sentar la denuncia con mi abogado, pero no me la han querido aceptar de forma verbal y vamos a volver por la tarde”, indicó Chávez y pidió que se le explique quiénes eran las personas que usaban su carro y para qué. Agregó que no es la primera vez que el vehículo es visto en las calles.

El carro, valuado en 80 mil dólares, fue incautado hace ocho meses, en el marco de una investigación por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas. La propietaria sostiene que la adquisición del vehículo se realizó de manera legal.