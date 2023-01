BoA impide el vuelo de un joven con esquizofrenia pese a que vendió el pasaje

La hermana de la persona afectada dijo sentirse discriminada, contó a la ANF que la aerolínea tenía conocimiento de la enfermedad y que ofreció varias alternativas como viajar con el médico o doparlo.

Fuente: ANF

Roxana Blass Suárez denunció a la aerolínea Boliviana de Aviación (BoA) por impedir que su hermano use ese servicio de transporte porque sufre de esquizofrenia, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos que le pidieron al momento de comprar los pasajes.

Entre llanto e impotencia, Blass relató que compraron pasajes en la ruta Cobija-La Paz en diciembre del año pasado, que al momento de hacerlo no existió ningún problema, incluso se informó a la empresa sobre la enfermedad que padece su hermano y se presentó el carnet de discapacidad y un certificado médico.

Contó que la urgencia de viajar a la sede de gobierno se debe a la necesidad de internar a su hermano en el Hospital de Clínicas para que reciba el tratamiento adecuado.

“Me han quitado los pasajes, indicando que mi hermano no puede volar por la discapacidad grave que presenta. Si él ha volado ya muchas veces en la aerolínea y ahora me dicen que no, me lo revertieron mi pasaje, me lo han anulado”, contó a la ANF.

Blass, aseguró que el personal de atención de BoA sabía que su hermano sufría de esquizofrenia, porque al momento de comprar los pasajes le pidieron el carnet de discapacidad que indica la gravedad de la enfermedad.

La aerolínea no solo vendió el pasaje a esta familia, sino que proporcionó un descuento en el precio del pasaje.

“Yo pagué tres pasajes, uno de mí con 730 (bolivianos), otro de 480 que es de mi bebé y de 430 que es de mi hermano, incluso compre con rebaja con su carnet de discapacidad. Ellos vieron, lo admitieron con discapacidad y vieron en su carnet que es grave y aun así me dieron los pasajes”,

Al momento de la compra, solo le pidieron que tiene que presentar un certificado médico de su hermano, incluso le pidieron una camisa de fuerza por seguridad.

“Mi hermano ya viajó muchas veces en BoA, viajo con mi mamá que es una persona de la tercera edad. Yo les dije que me ayuden, di opciones para que viaje mi hermano, incluso les dije que puede ir con el médico, que vaya dopado, y no quisieron”, manifestó la pariente del joven.

Según la afectada, hizo una reprogramación del vuelo, por solicitud del médico, que le indicó que su hermano debe descansar dos semanas, fue en ese entonces que se dirigió al aeropuerto para cambiar la fecha del viaje, cancelando 60 bolivianos por el pasaje.

“Yo compré tres pasajes, el primer vuelo lo tenía que realizar el 1 de diciembre, pero mi hermanito por cuestión de salud, tuvo que esperar dos semanas, ante eso yo presente a la encargada el certificado médico y logre reprogramar, pague el retraso de vuelo, pero el último que fui me dijeron que ya no puede volar solo me indicaron que tengo que tramitar la devolución de mi pasaje”, protestó Roxana Blass.

La preocupación invade a Roxana, quien solo busca la devolución de los tres pasajes para que pueda llevar a su hermano por carretera, debido a que, este lunes 16, tiene que estar en La Paz.

“Tengo que internar el lunes a mi hermano en La Paz, en el Hospital de Clínicas, el único hospital que encontré. Y ahora ellos (BoA) me dicen que no puedo llevar a mi hermano. Me siento discriminada por parte de mi hermanito, yo por tierra iré a La Paz para llegar a tiempo con el psiquiatra”.

Roxana lamentó que BoA no le haya dado una razón válida o un motivo para no permitir el viaje de su hermano, a pesar de que la aerolínea vendió los pasajes, sabiendo la situación del mismo.

“Yo salgo del campo a la ciudad, viajo siete horas y ahora me están cerrando las puertas con mi hermano de 24 años. Este lunes 16 era mi viaje, allá en La Paz me tienen que esperar con ambulancia para trasladarlo a mi hermano y llevarlo directo a internación. Estoy solita con él, necesito viajar para que pueda recuperarse”.

ANF logro comunicarse con Freddy Díaz, responsable administrativo Financiero de la regional de Cobija de BoA, sin embargo, manifestó que desconocía los motivos por los que se le impidió el viaje. Dijo de forma breve que no es de su competencia atender el tema.

Mientras, otro personal de la aerolínea del aeropuerto, afirmó que el único responsable en emitir un informe sobre el caso es el Gerente de BoA, Ronald Casso.