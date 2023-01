Boliviano en Ucrania denuncia desatención de la Embajada de Bolivia

María Luisa Ramos es la embajadora de Bolivia en Rusia y atiende también los asuntos consulares de Ucrania.

El ciudadano boliviano que reside desde hace más de seis años en Ucrania, Juan Pablo Behoteguy Terrazas, denunció la desatención de la Embajada de Bolivia en Rusia, que está a la cabeza de María Luisa Ramos, en su caso en particular. Behoteguy afirmó que lo que él necesita es la renovación de su pasaporte, lo cual no es atendido por Ramos desde el año pasado.

María Luisa Ramos es embajadora en Rusia y atiende también los asuntos consulares de Ucrania. El gobierno boliviano cerró el consulado en Ucrania, por lo que no hay un servicio consular que ayude a los ciudadanos bolivianos que residen en ese país.

“La embajadora de Bolivia en Rusia pedía que cualquier cosa que necesiten los bolivianos en Ucrania vayamos a Moscú, Rusia. Eso es pues imposible”, dijo Behoteguy a Brújula Digital.

Behoteguy contó que Ramos se contactó con él solamente para pedirle información como si fuera residente en Rusia, pese a que vive en Ucrania desde hace más de seis años.

“Yo vivo acá, desde hace seis años. Lo que quiero es la renovación de mi pasaporte. Además, mi decisión personal es quedarme en Ucrania, pero esto no debe impedir los servicios que da una Embajada a sus ciudadanos como ocurre con la embajada de Rusia”, señaló Behoteguy Terrazas.

“A casi un año de la guerra, no hay un Consulado en Ucrania para los bolivianos y la embajada de Rusia es la que maneja Ucrania”, dijo el ciudadano boliviano.

Asimismo, expresó que la Embajada de Bolivia en Rusia se contactó con él para solicitarle información.

“Desde la Embajada de Rusia me enviaron dos veces mensajes al WhatsApp, no para ayudarme, sino para pedirme información, como si yo fuera residente en Rusia, me pidieron información para actualizar el lugar dónde vivo, y otro me llegó con una invitación de rendición de cuentas. Yo aclaré que vivo en Ucrania, no en Rusia, sino Ucrania desde hace seis años”, indicó.

