Calvo llama a tomar «medidas de presión» para que el Gobierno «detenga su hostilidad»

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, agradeció las diferentes movilizaciones pacíficas que se realizaron en distintos puntos del país en apoyo a Santa Cruz e invocó a asumir medidas de presión para que el Gobierno detenga la hostilidad que vulnera los derechos humanos de los ciudadanos.

Desde el 28 de diciembre, la población cruceña salió a las calles a realizar manifestaciones sostenidas exigiendo la liberación de su gobernador Fernando Camacho. Los efectivos del orden intentaron contener a las masas reprimiéndolas con agentes químicos y el empleo excesivo de la fuerza.

En respaldo a los cruceños, esta semana se registraron otras movilizaciones en los departamentos de Cochabamba, La Paz, Potosí, Chuquisaca, Tarija y Beni. El líder cívico agradeció las muestras de apoyo de todo el país y pidió continuar con la lucha.

“Instamos a tomar las medidas de presión para que el Gobierno detenga su hostilidad y se reestablezca el Estado de derecho y la democracia”, invocó Calvo.

El cívico sostuvo que el Gobierno intenta dividir, sin éxito, al pueblo boliviano con su discurso de odio y haciendo énfasis en la diferencia de clases sociales para generar resentimiento contra el modelo de libertad y democracia.

“Estamos unidos y firmes en la lucha porque unos cuantos abusivos no pueden y no podrán doblegar la valentía de un pueblo. No nos van a vencer. Estamos juntos en esta lucha, porque hemos demostrado, no sólo en los 21 días sino históricamente que juntos es la única forma de protegernos entre bolivianos, de protegernos contra tiranos, despóticos y autoritarios. Esta lucha es con Bolivia, por Bolivia y para Bolivia, nadie nos puede detener por cualquier objetivo que nos planteemos”, indicó Calvo en su mensaje.