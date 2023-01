Calvo sobre el carnaval: «No tenemos nada que festejar, estamos al borde de perder la democracia”

El presidente del Comité Pro Santa Cruz respondió a la consulta sobre si se debe o no realizar la fiesta grande de los cruceños.

Fuente: Red Uno

“No tenemos nada que festejar, estamos al borde de perder la democracia y la libertad del pueblo boliviano”, así se expresó el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo tras ser consultado sobre si se debe realizar o no el carnaval cruceño.

Recordemos que, en los últimos días surgieron varios pedidos de suspender la fiesta grande de los cruceños ante los conflictos que atraviesa el departamento por la detención del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, quien está recluido en el penal de Chonchocoro por el denominado caso “Golpe I”.

“Es momento de concientizarnos y de tomar decisiones inteligentes (…) Si queremos tener muchos carnavales, tenemos que sacrificarnos por el momento que estamos viviendo los bolivianos”, agregó el líder cívico.

Aseguró que el carnaval lo hace el pueblo y no las autoridades. “Pueden haber muchas resoluciones, pero si (las comparsas) no participamos no hay carnaval (…) Estamos en una persecución constante y en un momento en que podemos perder nuestra libertad y democracia”.

Este lunes las Damas del Rotary Club confirmó que no se realizará el carnaval infantil por los conflictos que se vienen registrando. De igual manera, el municipio de Montero anunció la suspensión de sus actividades.