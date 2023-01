Camacho pide a su militancia articular oposición democrática y encarar lucha nacional

El gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, a través de uno de sus hijos, envió un mensaje desde la cárcel de Chonchocoro en donde está recluido hace más de una semana y dejó cinco tareas a su militancia para encarar una lucha nacional.

En el mensaje también se remarca lo mandado en el Cabildo del pasado 13 de noviembre en donde se propuso la tarea de avanzar en una propuesta de nuevo relacionamiento con el Estado y el camino al federalismo.

Las cinco tareas que dejó Camacho son las siguientes:

1. La primera tarea me corresponde a mí. Como preso político del MAS, debo asumir una lucha permanente contra la dictadura masista, sin claudicar en nada. Estoy consciente de que antes que mi libertad personal, está la recuperación de la democracia y la libertad de todo nuestro pueblo.

2. A nuestros senadores, diputados, asambleístas, alcaldes y concejales y a los dirigentes de Creemos les pido que en este periodo de emergencia hagan todos los esfuerzos por unificar sus posiciones y buscar puentes con todos los sectores democráticos del país para enfrentar a la dictadura del MAS.

3. A los trabajadores y funcionarios de la Gobernación les pido que se mantengan alerta, mi secuestro también tiene como objetivo dañar la gestión. El masismo está lanzando propuestas para consolidar el Golpe de Estado que le dieron a nuestra gestión. En todo caso le digo a mi pueblo cruceño, ustedes me eligieron como Gobernador y ustedes decidan si debo seguir o no como Gobernador. Solo a ustedes me debo.

4. La lucha por el censo logró que los resultados del censo se apliquen desde 2024, y se aprobó una ley. La tarea de nosotros será preparar, en coordinación con todos los departamentos, una propuesta de pacto fiscal que debe implementarse antes del 2025.

Otra tarea que nos dejará el Censo para toda la oposición democrática será exigir que se transparente el Padrón Electoral. No podemos permitir que el MAS siga haciéndonos fraude en las próximas elecciones.

5. El Cabildo del 13 de noviembre nos propuso la tarea de avanzar en una propuesta de nuevo relacionamiento con el Estado. Esto es avanzar con el Federalismo, como nuevo modelo de Estado para desarrollar nuestras regiones. El Federalismo es un sueño de nuestros abuelos y padres que lleva más de un siglo y medio, pero también hay que pensar este federalismo con visión nacional porque debe ser un modelo que potencie las regiones y unifique y engrandezca a Bolivia.

Pueblo cruceño y boliviano, estamos en un momento crítico para nuestro país. El MAS y el masismo se está desmoronando y en su caída está destruyendo al país. Estamos viviendo una fuerte crisis económica, pero el gobierno de Luis Arce le miente al país. No hay estabilidad económica, lo que hay es un gran endeudamiento. Este año en el Presupuesto General está contemplado que Bolivia se endeude por 2 mil millones de dólares más. Hoy Bolivia es uno de los países más endeudados de la región.