Otra de las utilidades que vamos descubriendo en ChatGPT llama la atención por ser útil y polémica al mismo tiempo.

Analizar un examen de sangre no es una tarea tan sencilla como ver los valores de cada registro y los límites establecidos globalmente, hay que ponerlos en contexto, y eso solo es capaz de hacerlo un especialista de la salud.

El caso es que ChatGPT lo tiene claro, y al final de su análisis, indica que esa interpretación debe cogerse con pinzas, que debe consultarse siempre a un médico.

Sea como sea, consigue hacer un análisis importante de las variables del documento. Aquí tenéis mis pruebas con el tema. Primero le dije que le enviaría el análisis, y aprovecha para decirme lo que puede hacer:

Una vez copiado y pegado el texto del análisis de sangre, este es el resultado ofrecido por ChatGPT

Fijaos como al final lo deja claro:

Sin embargo, se recomienda una segunda evaluación para confirmar los resultados y asegurar que no hay problemas subyacentes con los resultados de CHCM y ADE. Es importante tener en cuenta que esta interpretación esta basada en los resultados que se me han proporcionado y no tengo acceso a la historia clínica del paciente ni a los síntomas que pueda presentar.