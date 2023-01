Choque tras movilizaciones: “Ellos no pueden atribuirse la defensa de la democracia»

La diputada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Deisy Choque, calificó como un fracaso las movilizaciones que se registraron la tarde de este martes en los nueve departamentos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez



Fuente: Red Uno/Que no me pierda

En entrevista con el programa Que No Me Pierda la diputada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Deisy Choque, calificó como un fracaso las movilizaciones que se registraron este martes en las ciudades capitales del país. Además, calificó como hipocresía “que salgan a decir que no hay libertad, cuando se están manifestando y dañando instituciones”.

“Ellos no pueden atribuirse la defensa de la democracia (…) La misma población de los cívicos que hoy están marchando fueron quienes violentaron la democracia en 2019 y quienes las recuperaron fueron los sectores y organizaciones sociales a la cabeza del Pacto de Unidad”, indicó la autoridad sobre la población que sale a las calles a manifestarse exigiendo democracia, justicia y libertad.