Choquehuanca pide identificar a fabricantes de la confrontación

David Choquehuanca. Foto: Captura de video

Fuente: ANF

La Paz.- El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca pidió identificar a aquellas personas que son “fabricantes” de la confrontación que viene muchas veces de ambas puntas del palo y aseguró que existe gente interna y externa que busca desgastar al gobierno de Luis Arce.

“Tenemos que superar juntos cualquier intento de división para construir un país unido y tenemos que identificar a los que fabrican la confrontación que muchas veces puede venir de ambas puntas del palo, pero nuestro pueblo ha despertado, sabio es. Ellos quieren destruir la democracia, violan nuestra Constitución, no quieren hacer caso a las leyes, quieren impunidad, quieren desgastar la gestión del presidente”.

Aseguro que hay mucha gente interna y externa que quiere gastar la gestión del Gobierno de Luis Arce, hablando mal, indicando que tiene muchas cosas que resolver y aclarar, sin embargo, dijo que la solución de los problemas no solo está en manos del presidente, ni de los diputados, sino que está en manos del pueblo.

“Nosotros no podemos seguir alimentando el odio, la división, el individualismo, tenemos que desterrar el racismo, tenemos que convocar al encuentro. En todo lugar hay problemas, tenemos que convocar al diálogo, el esposo no puede gritar desde un medio de comunicación a la esposa, hay que arreglar desde la casa. No es que no hay problemas hermanos, tenemos que desmontar la confrontación”.

Alegó que diferentes medios de comunicación, a través de mentiras, buscan generar el caos y el desorden con el objetivo de confundirlos, sin importar el bienestar del país, ni de la cultura.

“Hermanos, sin nuestro pueblo no somos nada, necesitamos reflexionar, todos nos equivocamos, quién no se equivoca, se comete aciertos y errores, tenemos que ser autocríticos, solo así vamos a garantizar el bienestar para nuestros hijos”.

Afirmó que el proceso de cambio es para recuperar la identidad, para sentirse orgullosos de la cultura, de su música, de su vestimenta.

“Somos de esa ideología, de la hermandad, no somos de la ideología de la división, de la confrontación y nuestro proceso de cambio es para recuperar la ideología de la unidad y ustedes empezaron a recuperar formas propias de organización”.

Asimismo, dijo que el presidente Arce no pudo asistir al acto de posesión de autoridades de Raqaypampa – Cochabamba, por factores del tiempo, ya que tenía que trasladarse en helicóptero, pero que sus colaboradores le dijeron que no podía viajar, porque ellos lo cuidan, precisó que todos tienen que cuidarlo porque es «nuestro papá».

