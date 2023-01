Christina Applegate respondió a los comentarios de odio por su aspecto tras ser diagnosticada con esclerosis múltiple

La actriz dio a conocer su enfermedad en 2021. No ha sido hasta las últimas semanas que se ha animado a aparecer en público de nuevo

Christina Applegate en los Critics Choice Awards 2023



Fuente: infobae.com

Desde que fue diagnosticada hace más de un año con esclerosis múltiple (EM), la conocida actriz Christina Applegate ha contado sobre su lucha a sus fanáticos y todos los que se preocupan por ella. Ahora ha decidido responder a aquellos que la acusan de que su rostro ha cambiado por someterse a una cirugía plástica y no como resultado de la enfermedad.

El pasado noviembre reapareció en público para recibir su estrella en el Paseo de la Fama protagonizando un momento muy emotivo, y desde entonces ha estado más activa en la vida de Hollywood debido a la temporada de premios y por el estreno de la última temporada de la serie “Dead to Me”, que se esforzó en terminar de filmar pese a estar ya sufriendo el deterioro físico de la enfermedad.

En diálogo con la prensa, Applegate de 51 años, contó que ha subido casi 20 kilos y que “no puede caminar sin bastón” después de que le diagnosticaran esclerosis múltiple.

“Esta es la primera vez que alguien me verá como soy”, dijo la actriz al New York Times para promocionar la serie de Netflix que coprotagoniza junto a Linda Cardellini.

La ganadora de un Emmy, que se mostró visiblemente emocionada, llegó al evento con un elegante traje de chaqueta y pantalón y su bastón. A muchos les sorprendió que Christina apareciera descalza, sin embargo, ella misma explicó el motivo por el que tomó esta decisión. “Para algunas personas con esclerosis múltiple, los zapatos puede hacernos daño o hacernos sentir desequilibrados. Así que hoy fui yo. Descalza”, señaló en su discurso.

Linda Cardellini y Christina Applegate en el Paseo de la Fama de Hollywood (Reuters)

La intérprete participó de los Critics Choice Awards esta semana junto a sus hijos, y ahora ha decidido responder a los comentarios de odio en las redes sociales.

“La esclerosis múltiple no te ha hecho lucir así, eso ha sido un cirujano plástico. Y eres una estafadora”, fueron algunos de la comentarios Y otro usuario añadió: “Y un cirujano plástico malo además”.

Frente a ello, la actriz decidió recurrir a su cuenta oficia en Twitter para responder a los usuarios que pusieron en duda el impacto en su cuerpo debido a una afección del sistema nervioso que afecta al cerebro y la médula espinal.

“Tomé la desafortunada decisión de leer algunos comentarios en un artículo de una revista sobre mí y mi hija en los premios. Por supuesto, no eran agradables. ¿Qué le pasa a la gente? Por cierto, me reí”, escribió la actriz sobre la nota que se refería a ella y a su hija, quien la acompañó en la ceremonia.

Su post se ha llenado de comentarios de apoyo de fans y compañeros del gremio que le aconsejan que nunca caiga en leer comentarios, ya el odio online es imposible de contener.

La actriz ya comentó en el show de Kelly Clarkson que usa el humor para poder lidiar con toda la situación.

Hablando mientras estaba en The Kelly Clarkson Show, Applegate dijo: “Mi escudo de humor me mantiene bien, pero por supuesto, en el interior, sientes las cosas y lo hago para desviar y luego también hacer que la gente no tenga miedo de estar a mi alrededor.”

“Cuando la gente me vea ahora como una persona discapacitada, quiero que se sientan cómodos. Que podamos reírnos de eso”, agregó.

Agregó que no estaba “obligada” a ir a trabajar, pero sabía que tenía que terminar el programa.

“Era como parte de mi familia. Linda Cardellini, Liz Feldman, todos allí son mi familia”, dijo. “Y hay una historia que no pudimos terminar. Empujé tan fuerte como pude, así que fue realmente increíblemente difícil”.

La actriz ha tenido que aprender a vivir con su enfermedad y aceptar que hay cosas que ya nunca más va a poder volver a hacer.

“Ojalá hubiese prestado más atención… ¿pero cómo iba a saberlo?”, dijo en una entrevista que ha concedido a The New York Times. Y reconoció que durante años notó hormigueo y entumecimiento en sus extremidades y que con el tiempo fueron empeorando. Finalmente, sus sospechas se confirmaron en el año 2021: tenía esclerosis múltipe.

“¿Aceptarlo? No. Nunca voy a aceptarlo. Estoy enojada”, admitió la actriz, que ha tenido que aprender a vivir con su enfermedad. Hace solo unos días compartió una foto en su cuenta oficial de Twitter en la que mostraba su colección de bastones. “Tengo una ceremonia muy importante próximamente. Va a ser mi primera salida desde que me diagnosticaron EM. Los bastones ahora son parte de mi nueva normalidad”, escribió en su mensaje.