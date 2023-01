Ciclo de inestabilidad en Bolivia no cierra y se usa la democracia como instrumento político

La política transita en distintos momentos: de crisis y relativa estabilidad que coincide normalmente con cierta hegemonía de un sujeto o líder en función de ciertos intereses.

Participantes del conversatorio. Foto: captura

(ANF).- La detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, detonó un nuevo escenario de conflicto e inestabilidad que no termina de cerrar el ciclo, en el que los líderes políticos usan la Democracia como un instrumento político.

La Agencia de Noticias Fides (ANF) organizó un conversatorio virtual el pasado 13 de enero, en el cual participaron María Teresa Zegada, Pedro Portugal, Pablo Deheza, Claudia Condori y Sayuri Loza. Analizaron el trasfondo y las consecuencias de los recientes conflictos en Santa Cruz a partir de la detención de Camacho.

La política transita en distintos momentos: de crisis y relativa estabilidad que coincide normalmente con cierta hegemonía de un sujeto o líder en función de ciertos intereses. Generándose estabilidad, pero siempre interrumpida por momentos de conflictividad.

“Este siglo en Bolivia hemos vivido momento de crispación. A partir de 2008 entramos cierta época de estabilidad, pero volvemos al momento de crispación que tiene que ver con el debilitamiento de la hegemonía del MAS. Lo que ha pasado en estos años es que tuvimos la expectativa que con las elecciones 2021 íbamos a entrar en cierta estabilidad”, sostiene la analista política María Teresa Zegada.

En su opinión no se ha llegado al “punto mínimo de pacificación” en un prematuro escenario preelectoral. “Como no se resolvió el conflicto de 2019, se ha ido desde el primer día a una política de ajuste de cuentas”.

Sostiene que esta situación provoca la reacción de la oposición débil, pequeña y fragmentada que solo se “sube a la cresta de los conflictos”.

“Estamos en un país fracturado y no solo en lo político, donde obviamente los partidos se aprovechan. Este tema de las identidades está por detrás, son elementos que no los hemos resuelto en su momento y se están intentando rearticular”, comenta Zegada.

Santa Cruz lideró la demanda del Censo de Población y Vivienda para que se realice en 2023, 36 días de paro, una de las protestas más largas que en su historia ha sostenido ese departamento. Luego, encaró movilizaciones tras la detención de Camacho.

Para Pedro Portugal el problema es que en Bolivia “No tenemos nación” y que de por medio existe “mucho conflicto regional, identidades que no logran consolidarse, la mitificación de una identidad como hubo en occidente y la creación de una supuesta identidad, al igual que Potosí, Chuquisaca y Tarija”, detalla.

La fuerza se construye sobre cada uno de los relatos, “pero no tienen relevancia en la medida que no tengan una base fuerte económica, sobretodo. Si en Santa Cruz tienen amplitud es porque juega un rol económico importante. Esto también pasa a nivel de provincias, el regionalismo es grande en La Paz. Es una nación desintegrada que no se resuelve”.

La historiadora Sayuri Loza remonta en el tiempo, sostiene que en el fondo se trata de un juego de poder, es decir, a qué élite le toca gobernar. Sucedió en la guerra Federal, luego en la Revolución Nacional. Entonces, el conflicto político proviene desde mucho tiempo atrás.

El MNR que estuvo en el gobierno enfrentó conflictos internos, pugnas por el poder, una situación similar por la que está pasando el Movimiento al Socialismo. “Lo mismo pasa en el 82 cuando se habla de la defensa de la democracia. La gran joya ha sido siempre la democracia”, afirma.

Así se justifican los discursos, por ejemplo, en el MAS y en Creemos. Se argumenta que Camacho ha sido detenido por defender la democracia, el presidente Luis Arce cuestiona que nadie va a enseñar al Gobierno a defender la democracia. “Todavía la democracia es el gran instrumento sobre el que se valen los instrumentos políticos, pero es un error craso creerles”, sostiene Sayuri.

Atribuye esta situación a un interés netamente electoral de cara a las elecciones 2024. En ese interés, sostiene que el presidente Luis Arce no detuvo a Camacho por los muertos de Senkata, sino para enviar señales y hacer alarde de una fuerza que no tiene y un poder que no detenta.

“Está esperando que cuando se entre en la crisis económica por lo menos tenga una legitimidad con la gente que lo ha llevado al poder que son los que pedían el juicio de responsabilidad a Camacho. De manera que cuando haya una crisis la gente diga que por lo menos Camacho está en la cárcel (…) Es una jugada política, no es de reivindicación ideológica”, afirma.

Por su parte, Pedro Portugal argumenta que en el país hay fallas permanentes que no han sido superadas, que tienen que ver con la “no conformación de una nación integrada y un Estado funcional. Los reclamos de Santa Cruz son históricos”, dice.

“Es el mismo esquema que se va repitiendo y siempre terminan igual, son manifestaciones por un diseño del Estado y que son reprimidos por los gobiernos, pero después los gobiernos invierten mucho en esas regiones y las manifestaciones se calman. Santa Cruz queda como el baluarte de aquello que era represivo”, argumenta.

Claudia Condori apunta a la carencia de liderazgos, la imagen de Camacho como líder es difusa, situación que se complica porque en lo inmediato en el departamento de Santa cruz no se visualiza liderazgos y en ese contexto en el MAS si bien tienen pugnas internas “están felices” porque al frente no tienen un “enemigo claro”. “Estamos en esa aventura de la democracia donde no sabemos que es democracia”.

El MAS era un partido que debería haber terminado su ciclo, varios elementos han hecho que continúe. Han entrado en una disputa interna que se podría haber agudizado como pasó en la época del MNR, pero el MAS está soldando sus diferencias internas porque se presenta un enemigo externo”, acota Portugal.

Asimismo, Santa Cruz no tiene la capacidad política de convocar a la gente del resto del país y pedir la unidad. Sus líderes políticos tienen la postura de decir que gracias a ellos come el resto y que ahora no mandarán comida. Mientras Santa Cruz no tenga apertura política con el resto del país, se va a quedar relegado al igual que sus reivindicaciones, que además solo refuerzan identidades y mesianismos locales y no ven responsabilidad nacional acrecentando más los problemas estructurales en lugar de solucionarlos.

Plantea que es necesario saber cómo soldar las identidades, crear símbolos y crear discursos comunes. (…) Hemos pasado una época donde se exacerbo la identidad. A lo que Pablo Deheza sostiene que Hay dos elementos a destacar, el cruceñismo y las políticas de las identidades que vienen conexas. Los localismos existen en todas partes.

“Ahora bien, en cuanto a la identidad cruceña, sin embargo, se ha trabajado políticamente. Las elites políticas imponen los mitos desde el poder para controlar el poder y asentar y legitimar su detentación del poder y esto ha sucedido de manera extrema en Santa Cruz”, explica.

CONVERSATORIO: LO QUE DESENMASCARAN LOS CONFLICTOS EN SANTA CRUZ by ANF on Scribd</p >

/NVG/