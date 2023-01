Cívicos coordinan organización del cabildo nacional para que sea «multitudinario»

El movimiento cívico nacional se encuentra coordinando la organización de los cabildos definido para el 25 de enero en todos los departamentos del país para que sean “multitudinarios”, afirmó el segundo vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis.

Fuente: https://www.opinion.com.bo

La línea que se seguirá para ese día en todas las concentraciones será la falta de democracia, de libertad y, sobre todo, de justicia, además por la liberación de “todos los presos políticos” adelantó.

“Estamos coordinando no solo no en lo departamental si no en lo nacional para que este cabildo sea multitudinario en todos los lugares y tenga la representación de todos los bolivianos, peleando por una misma causa”, añadió.

La convocatoria surge en medio de las recientes detenciones como del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el denominado caso Golpe de Estado I, relacionado a la renuncia de Evo Morales en 2019 y la asunción de Jeanine Añez a la Presidencia.

“Todo lo que estamos tratando de hacer que es haya democracia que se respeten nuestras libertades”, añadió Cochamanidis.

Las diferentes movilizaciones tuvieron como lugar central la capital cruceña aunque en varias regiones del país los cívicos y activistas decidieron sumarse con marchas de protesta.