Cívicos y alcaldes de 4 regiones dan la espalda al cabildo del 25

Cívicos de dos regiones y alcaldes de dos ciudades capitales no respaldan y dan la espalda al cabildo nacional del 25 de enero, programado por el movimiento cívico nacional con el fin de delinear el “norte” para lograr -indicaron- “la recuperación” de la democracia.

“Nosotros no hemos sido partícipes de la reunión en la que se ha tomado la decisión (cabildo), por lo que difícilmente podríamos participar”, manifestó Apolinar Rivera, presidente del Comité Cívico de Cochabamba.

El cívico indicó que no se alejan de las cuestiones de pacificar el país y de exigir la liberación de los presos políticos, puesto que la diferencia que tienen con Santa Cruz y otras regiones está en las acciones que deben tomar para lograr aquellas metas.

El lunes, luego de una reunión, el movimiento cívico nacional decidió convocar para el 25 de enero un cabildo nacional. “(En el cabildo) pondremos en consideración del pueblo boliviano en general preguntas concretas que buscarán dar el norte que necesitamos como país para conseguir la restauración del Estado de Derecho, la recuperación de nuestra democracia, libertad de todos los presos políticos y el cambio radical de la justicia”, se lee en la resolución que emitieron.

El 17 de enero, el presidente del presidente del Comité Cívico de Chuquisaca, Wilmar Aguirre, manifestó que en ese departamento necesitan trabajar y aseguró que el cabildo nacional del 25 será un fracaso.

“Hay departamentos que están siguiendo el mandato del señor Calvo y también queremos mencionar claramente: el señor Calvo no puede hablar a nombre del país, a nombre de los diferentes departamentos (…). Estos cabildos, que están siendo convocados, al ser politizados, van a ser un fracaso”, aseguró.

Cristhian Cámara, alcalde de Trinidad (Beni), manifestó ayer que es tiempo de las “luchas regionales” y aseguró que no participará en ninguna actividad que vaya en contra.

“Nosotros estamos enfocados en el desarrollo de Trinidad y de Beni. O sea, yo quiero pedirle al pueblo trinitario y decirle: Es momento de trabajar por Trinidad, no nos dejemos engañar, no nos dejemos lavar el cerebro con cosas que no vienen al caso. Hablan de libertad y democracia, pero no puedes hacer una fiesta porque te van quemar la casa”, aseguró Cámara al canal estatal.

En tanto, la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, manifestó que en esa urbe sus habitantes “viven del día” y están cansados de la polarización del país.

“Nosotros no participamos de ningún tipo de movilización que tenga pugnas políticas y que lo único que causa es desestabilización social (…). La ciudad de El Alto no va a participar. No creemos nosotros en esos cabildos que están movidos políticamente”, aseguró la alcaldesa Copa.