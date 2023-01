Cocalero que salvó su vida tras sufrir una explosión de dinamita, pide ayuda para volver a operarse

Plácido Cota, resultó gravemente herido en los enfrentamientos de Adepcoca, fue operado debido a un trauma abdominal, tenía sus órganos al exterior de su cuerpo, le amputaron el antebrazo y un testículo. Clama por ayuda ya que requiere una nueva operación.

Fuente: Red Uno

Este miércoles Notivisión le realizó una entrevista exclusiva al cocalero Placido Cota, quien sufrió la explosión de dinamita en los enfrentamientos suscitados en inmediaciones de la zona Villa El Carmen, donde los cocaleros afiliados a Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), exigían el cierre del mercado paralelo de la coca dirigido por Arnold Alanes.

Tras ser atendido en el Hospital Arco Iris, y someterse a varias intervenciones quirúrgicas, logró recuperar su salud y fue dado de alta. Sin embargo, él debía continuar realizando sus consultas y dar seguimiento a su tratamiento médico, es en ese sentido que los médicos le indicaron que nuevamente debe someterse a una operación.

“Tuve malas noticias hermanos de que, en primer plano era recuperarme y que este vivo, en segundo plano era recuperar todos mis órganos dañados, lo que es el abdomen, esa era la situación del momento para que todo esté bien. El tema de mi hueso de mi pierna, lo que me han partido en realidad, no tengo el hueso fémur, me falta un gran pedazo y está separado, esa es la noticia que me dieron recientemente en el hospital”, manifestó Cota.