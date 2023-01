Cómo proteger con contraseña una carpeta en Windows 10 y 11 sin programas

Si bien en Genbeta ya te hemos comentado cómo ocultar una carpeta en Windows sin programas, en este artículo te vamos a mostrar un método para crear una carpeta con contraseña y mantener seguros tus archivos sensibles.

Lo mejor de todo es que podrás añadir a una carpeta la contraseña que tú elijas sin descargar programas adicionales. Bajo estas líneas te comentamos cómo hacerlo.

El método que te vamos a explicar a continuación funciona para prácticamente todas las versiones de Windows. En nuestro caso lo hemos probado con Windows 10 y 11, ya que son los sistemas operativos más utilizados de Microsoft.

La idea es que puedas copiar y pegar el código que te vamos a dejar a continuación, para que crees un archivo BAT a partir del Bloc de notas de Windows y lo guardes en tu sistema. Este archivo será la puerta de entrada hacia tu carpeta, teniendo que introducir la contraseña para poder verla. Bajo estas líneas te indicamos todos los pasos.